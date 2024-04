Qual è la collocazione ideale per i tavoli consolle allungabili

Nei monolocali, nei bilocali e più in generale in tutte le abitazioni di dimensioni ridotte, i tavoli consolle allungabili riscuotono un notevole apprezzamento per la loro utilità. Questi elementi di arredo, infatti, occupano uno spazio decisamente piccolo nel momento in cui sono chiusi; nel momento in cui vengono aperti, invece, sono in grado di accogliere fino a 14 persone (ovviamente dipende tutto dal modello per cui si opta). Di sicuro, i tavoli consolle allungabili offrono molteplici vantaggi in tutte le tipologie in cui vengono declinati: per esempio, si possono utilizzare, quando sono chiusi, in qualità di piano di appoggio per i soprammobili, il telefono, le chiavi e in generale gli oggetti piccoli.

Tutti i vantaggi offerti dai tavoli consolle allungabili

Tali elementi di arredo, inoltre, sono adatti a essere collocati in qualunque stanza: per esempio in camera da letto, in soggiorno o all’ingresso. Il mercato propone tavolini e tavoli consolle allungabili di differenti stili: ecco perché si possono usare come complementi di arredo in grado di rendere la casa più accogliente. È possibile allungare in vari modi, in base a quanti ospiti devono essere accolti, ma in tutti i casi l’apertura è sempre rapida e facile, così che in qualunque momento si possa utilizzare il tavolo. Che sia aperto o chiuso, questo pezzo di arredamento garantisce parecchi benefici.

Quando comprare un tavolo consolle allungabile

Coloro che non intendono rinunciare alla possibilità di avere sempre ospiti a cena o a pranzo pur dovendo fare i conti con un’abitazione di dimensioni ridotte, e quindi non in grado di accogliere un tavolo grande, sanno di poter trovare nei tavoli consolle allungabili una risposta alle proprie esigenze. Questi elementi di arredo, poi, sono consigliati a coloro che hanno bisogno di un tavolo grande da usare solo in poche occasioni, senza fronteggiare i disagi causati da un ingombro costante in casa. Ancora, nei monolocali dalla metratura limitata un tavolo consolle allungabile si può trasformare nel tavolo da pranzo più importante; così, quando si finisce di mangiare, lo si richiude, affinché occupi una quantità di spazio davvero minima.

Stile industriale e stile moderno

I tavoli consolle allungabili presenti in commercio sono disponibili in una vasta gamma di stili: la dimostrazione del fatto che si tratti di elementi di arredo alquanto diffusi e ricercati da parte di molti italiani. Quale scegliere, allora? Si potrebbero prendere in considerazione i tavoli consolle in stile industriale, che oltre a essere trendy coniugano il metallo e il legno rustico, due materiali grezzi, grazie a cui si può dar vita a una combinazione ricca di stile ma al tempo stesso capace di resistere a lungo nel corso degli anni. Una interessante alternativa può essere individuata nelle consolle allungabili moderne: nella maggior parte dei casi sono contraddistinte da linee essenziali e pulite, all’insegna di uno spiccato minimalismo che si abbina a tonalità cromatiche chiare, quasi sempre declinate in versione grigia o in versione bianca. Diversi modelli presentano delle gambe in metallo grazie a cui risultano più leggere e slanciate. Infine, vale la pena di menzionare le consolle in legno: si tratta di un materiale che conferisce calore e fa sì che qualunque ambiente appaia accogliente. Il legno, per di più, si sposa alla perfezione con i più diversi stili di arredamento.

La lunghezza del tavolo

I tavoli consolle allungabili muniti di allunghe sono quelli che risultano più semplici da aprire e da chiudere. Questi modelli, fra l’altro, offrono la possibilità di decidere la lunghezza del tavolo in funzione degli ospiti che dovranno essere accolti: la versatilità, dunque, è uno dei loro punti di forza più evidenti. Quasi tutti i modelli permettono di ospitare almeno 8 persone, ma in alcuni casi si può arrivare fino a 14. Al termine del pranzo o della cena conviviale, poi, tutto quel che si deve fare è chiudere la consolle e, in pochi secondi, rimetterla a posto: così tornerà a mostrarsi come un complemento di arredo ricco di stile e in grado di valorizzare l’ambiente di cui fa parte.