Esplorando la Costa Smeralda con un’auto a noleggio a Olbia

La Costa Smeralda, nel nord della Sardegna, è il fiore all’occhiello dell’isola e attira ogni anno moltissimi visitatori da tutto il mondo con le sue spiagge di sabbia finissima, le acque cristalline e i pittoreschi paesaggi costieri. Da Porto Cervo a Porto Rotondo, tra mare, antichi villaggi arroccati sulle colline e riserve naturali protette, non vorrai più tornare a casa. Uno dei modi migliori per esplorare questa splendida regione è sicuramente attraverso un noleggio auto partendo da Olbia. Situata strategicamente, Olbia è la porta d'ingresso ideale per iniziare un'avventura indimenticabile attraverso questo meraviglioso paradiso.

Olbia: Il punto di partenza ideale

Scegliere Olbia come punto di partenza per il tuo viaggio lungo la Costa Smeralda è sicuramente un’ottima decisione. La città stessa è ricca di storia, cultura e fascino. Il suo nome, dal greco antico, significa “felice”, ed è uno dei punti più importanti della regione. Visitandola potrai immergerti nelle affascinanti stradine lastricate del centro storico, esplorando antiche chiese, musei e mercati di artigianato locale.

La magia della Costa Smeralda

Inutile dire, però, che una volta che ti sarai avventurato fuori dalla città inizierà un vero e proprio spettacolo. Attraverso il noleggio auto da Olbia, avrai la possibilità di percorrere splendide strade costiere dai panorami mozzafiato, che ti condurranno verso alcune delle zone più affascinanti della Sardegna.

Una volta partito sarai libero di esplorare ogni angolo a tuo piacimento e tra i luoghi assolutamente da non perdere ci sono, non solo, spiagge e villaggi costieri, ma anche importanti siti archeologici.

Spiaggia del Principe

Conosciuta per le sue acque turchesi e la sabbia finissima, la spiaggia del Principe è una delle più iconiche della regione e si trova nel comune di Arzachena. Chiamata così perché il principe ismaelita Karim Aga Khan IV se ne innamorò perdutamente negli anni ’60, questo tratto di fine sabbia bianca offre un incantevole scenario da favola da non perdere.

Cala Capriccioli

Un altro luogo magico è Cala Capriccioli, una delle baie più famose e visitate della Costa Smeralda. Il suo nome, nel dialetto locale, significa “caprette” e indica dei possenti scogli scolpiti dalle onde che troneggiano immergendosi nel mare brillante.

La Maddalena

Non si può andare in Costa Smeralda e non visitare questo splendido arcipelago di isole situato al largo della costa. Si tratta di isolette ricche di paesaggi incontaminati, da esplorare con escursioni in barca, ammirando la ricca fauna marina all’interno del “Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.” Una strada costiera, inoltre, fiancheggia tutto il perimetro dell'arcipelago e percorrendola resterai rapito da chilometri di panorami mozzafiato.

Baia Sardinia

Proprio di fronte all’arcipelago è situato questo incantevole borgo sul mare che non è solo una delle località più famose della regione, ma anche una delle zone turistiche più attrezzate dell’isola, dove avrai la possibilità di scegliere tra una miriade di attività, che tu sia un amante delle escursioni, della vita rilassata in spiaggia o delle immersioni.

Tomba di Giganti di Li Lolghi

Se sei appassionato di archeologia e ti va di fare un salto indietro nel tempo, allora mettiti al volante della tua auto a noleggio e, a circa trenta minuti da Olbia, inoltrati verso uno dei numerosi siti archeologici della regione: la “Tomba di Giganti di Li Lolghi.” Si tratta di un antichissimo edificio, lungo circa 27 metri, la cui costruzione risale all’età del bronzo.

La Prisgiona

Altro sito archeologico importante è l’antichissimo monumento nuragico di “La Prisgiona”. Si tratta di un complesso risalente al XVI secolo a.C., composto da un nuraghe (delle costruzioni in pietra a forma conica presenti in tutta la Sardegna) intorno al quale si trova un grande villaggio di capanne.

Consigli per il viaggio

Queste sono solo alcune delle svariate località che potrai visitare in Costa Smeralda. Ci sono moltissimi modi di esplorarla, ma sicuramente affidarsi ad un’agenzia di noleggio auto a Olbia è una delle soluzioni più convenienti. Un’agenzia di noleggio auto in Italia, come ad esempio Thirty Car Rental, può aiutarti nella tua esplorazione della Costa Smeralda e delle sue meraviglie, dandoti l’opportunità di pianificare il tuo itinerario con maggiore flessibilità. Non dovrai preoccuparti degli orari dei trasporti pubblici e potrai fermarti dove vuoi scoprendo i tesori nascosti della costa e dell’entroterra sardo.