Chirurgie elettive: una startup ha la soluzione per i tempi d'attesa e i prezzi italiani

Sei un paziente italiano e hai deciso di effettuare un intervento di chirurgia elettiva, come una rinoplastica , una mastoplastica, oppure un trapianto di capelli. Come tanti altri prima di te, ti sei informato sugli interventi effettuati dalle cliniche e dagli ospedali italiani, e probabilmente hai incontrato due problemi principali: le lunghe liste d’attesa e i prezzi molto alti.

Non sei l’unico. Tante testimonianze di pazienti in Italia raccontano di come prenotare un intervento di chirurgia elettiva sia complicato e spesso frustrante. I tempi di attesa del sistema sanitario nazionale italiano sono davvero lunghi, a volte addirittura di anni, mentre le cliniche private spesso hanno costi insostenibili per l’italiano medio.

Eppure, un intervento di chirurgia elettiva può avere tanti benefici, sia sulla salute che sulla serenità e l’autostima di una persona.

Cosa sono le chirurgie elettive e la situazione in Italia

Innanzitutto, chiariamo cosa intendiamo per “chirurgie elettive”. Si tratta di un pilastro fondamentale della sanità: degli interventi che non sono urgenti ma possono comunque migliorare la qualità della vita di una persona, risolvere problemi cronici e affrontare situazioni mediche in cui il paziente non è a rischio.

Le chirurgie elettive si distinguono anche per i tempi di attesa. Solitamente, sono chirurgie programmate in anticipo, e permettono al paziente di prepararsi fisicamente e mentalmente. All'interno della categoria di chirurgie elettive troviamo diversi tipi di interventi, dalla chirurgia plastica, alla gastroenterologia, dall’ortopedia al trapianto di capelli . Spesso le chirurgie elettive non si limitano solo a risolvere un disturbo fisico, ma possono anche migliorare la qualità della vita e il benessere mentale del paziente.

In Italia, un report dell’Unione Europea ha sottolineato come nel 2022 i bisogni di cure mediche non soddisfatti sono causati principalmente da motivi come costi eccessivi, distanza geografica o tempi di attesa molto lunghi. Questa situazione vale anche per le chirurgie elettive, in particolare quelle richieste da condizioni di salute che non hanno un impatto a breve termine. I più colpiti sono i pazienti delle fasce meno ricche della popolazione, che vorrebbero poter accedere a cure di chirurgia estetica, odontoiatria, ortopedia e tante altre ma spesso sono scoraggiati dai prezzi delle cliniche.

Intclinics, una startup per risolvere i lunghi tempi di attesa

Per risolvere questo e tanti altri intoppi della sanità italiana, il medico biellese Dott. Sergio Manfredda e due medici turchi Dott. Hakan Bilici e Dott. Yavuz Kaklikkaya hanno deciso di avviare una startup. Intclinics il cui nome deriva dalle parole “international” e “clinics” ovvero “cliniche internazionali” è una piattaforma che si impegna a fare proprio questo, aiutare i pazienti a trovare cliniche all’estero per le loro chirurgie elettive.

Si sono conosciuti all’università ed una volta laureati e aver fatto un po’ di esperienza sul campo per loro è stato chiaro fin da subito che il problema delle lunghe attese e degli alti prezzi in Italia e in altri paesi europei era una vera e propria barriera di accesso a tante cure e interventi estetici.

Per questo, la creazione di Intclinics ha avuto un solo obiettivo: quello di aiutare i pazienti a curarsi in modo efficace, sicuro e con prezzi accessibili.

Intclinics.com è una piattaforma facile da utilizzare. L'homepage si apre con una barra di ricerca, tramite la quale si può selezionare l’area tematica dell’intervento (per esempio, chirurgie estetiche, oculistica, trapianto di capelli, gastroenterologia, cure odontoiatriche, e tante altre) e il paese in cui si vuole fare l’intervento.

Ogni clinica possiede una propria pagina, dove si possono trovare informazioni come un’introduzione, l’indirizzo, la lista dei servizi proposti, e la lista dei medici.

Per rendere l’esperienza più sicura, è possibile inserire una recensione del servizio usufruito. In questo modo, per il paziente l’esperienza di ricerca della clinica diventa più facile e più sicura.

Poi, per qualsiasi dubbio, esiste un servizio di customer care e di richiesta preventivi per farsi un’idea più chiara dei costi e dei servizi compresi dalle varie strutture mediche.

La scelta delle cliniche all’estero per qualità e convenienza

Sicuramente ti chiederai come mai così tanti pazienti italiani scelgono una clinica straniera per la loro chirurgia elettiva, tanto da avere spinto tre medici a fondare una startup per aiutarli a trovare la struttura giusta.

Ci sono alcuni paesi, come la Turchia, che hanno un fiorente turismo sanitario proveniente soprattutto dall’Europa, ma anche da paesi come gli USA. E il motivo è davvero semplice: i servizi offerti hanno dei prezzi estremamente convenienti, senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza.

Facciamo un esempio semplice: la rinoplastica. Si tratta di uno degli interventi di chirurgia più richiesti in assoluto, sia per risolvere problemi di salute (come setto nasale deviato, apnea notturna, e così via) che di natura estetica.

In Italia, questa operazione può costare dai 4.000€ ai 12.000€ a seconda della complessità. In Turchia medici specializzati offrono interventi che vanno dai 2.000€ ai 5.000€. Parliamo, ovviamente, di cliniche turche certificate e che seguono altissimi standard di sicurezza e di eccellenza.

Per questo e altri motivi tantissimi pazienti italiani scelgono di operarsi in altri paesi, come la Turchia.

Come scegliere la giusta clinica per il tuo intervento chirurgico

Intclinics è un ottimo strumento per trovare la clinica straniera che fa al caso tuo. È sufficiente fare una ricerca sul sito per avere una prima lista di cliniche.

Ti consigliamo comunque di fare un’analisi attenta e approfondita prima di prenotare un intervento. Informati sul tipo di servizio offerto dalla clinica, e i medici che vi lavorano. Ogni medico potrebbe avere una specializzazione diversa, ed è importante trovare qualcuno che ha già avuto esperienza nell’intervento che stai ricercando.

Dopodiché, leggi le recensioni della clinica e informati sugli eventuali costi e sui pacchetti offerti. La maggior parte delle cliniche offre pacchetti all-inclusive, che includono l’intervento, visite pre- e post-operazione, ma anche l’alloggio in hotel, il transfer da e per l’aeroporto, e il servizio di interpretariato in lingua italiana.