San Vigilio di Marebbe: uno dei gioielli delle Dolomiti

San Vigilio di Marebbe è una località altoatesina ubicata nella Valle di Marebbe, una valle laterale della splendida Val Badia. Si tratta di una meta turistica molto ambita in qualsiasi stagione dell’anno. Durante i mesi più freddi viene presa letteralmente d’assalto dagli appassionati di sci e da chi ama la neve, d’estate è una destinazione che fa sognare gli escursionisti e gli amanti delle attività estive. Relativamente meno affollate sono la stagione primaverile e quella autunnale che però regalano ai visitatori un clima e colori davvero eccezionali.

Se quindi, ora che la stagione sciistica è ormai in archivio fino al prossimo novembre, state pensando a una vacanza primaverile o estiva

San Vigilio di Marebbe: il regno delle escursioni

San Vigilio di Marebbe e la vicina San Martino in Badia offrono agli escursionisti una vastissima gamma di percorsi che permettono di godere di magnifici panorami. La rete di sentieri è molto varia e ci sono quindi possibilità per qualsiasi tipo di escursionista: si va infatti dai sentieri più facili e abbordabili adatti anche ai principianti a quelli decisamente più impegnativi che sono più consoni a chi è adeguatamente allenato.

Un’escursione che ci sentiamo di consigliare, di medio impegno, è il Giro intorno al Pütia; la lunghezza è di poco inferiore ai 13 km e il tempo complessivo di percorrenza si aggira sulle 4 ore circa: dal Passo delle Erbe si prende il sentiero 8A che conduce a uno stupendo prato alpino; al bivio si gira a destra sotto la parete nord del Pütia per poi proseguire seguendo il segnavia 4 fino alla Forcella de Pütia. A questo punto si scende dirigendosi verso sud sui prati delle malghe fino al Passo Göma e poi si continua verso il lato nord del Pütia fino a giungere al punto dal quale si era partiti.

Questo ovviamente è solo un semplice esempio, ma sono davvero tante le escursioni che si possono fare in queste zone. Il consiglio che possiamo dare è quello di fare una ricerca in Rete e segnarsi i vari suggerimenti sui percorsi scegliendo quelli che si ritengono più adatti al proprio allenamento.

San Vigilio non è solo escursionismo

Soggiornare a San Vigilio di Marebbe non offre soltanto la possibilità di bellissime escursioni a piedi; ci sono infatti moltissime opportunità anche per gli amanti della MTB; un percorso davvero affascinante per i mountain bikers è per esempio il tour Fanes-Sennes: 54 km per una durata di circa 6 ore, difficoltà media.

Una bella pedalata lungo la Valle di Marebbe è poi il Pederü-Tour, 12 km circa per una durata di circa 75 minuti, difficoltà media.

Altro suggerimento è il percorso che porta al Passo Furcia: si parte da Valdaora di mezzo fino ad arrivare al Passo Furcia; la lunghezza del percorso è di circa 11 km per un dislivello di circa 750 metri.

A San Vigilio di Marebbe c’è posto anche per coloro che praticano l’equitazione; vi sono infatti alcuni centri per principianti ed esperti; sarà molto emozionante e piacevolissimo cavalcare tra i prati e i boschi dei parchi naturali di queste zone.