Cucina bio: ricette creative da sperimentare a casa

La cucina bio in questi ultimi anni sta conquistando sempre più il cuore degli italiani, soprattutto per il suo essere genuina e saporita. Gli alimenti biologici, quindi non trattati, preservano infatti i sapori originali e soddisfanno a tavola anche i palati più esigenti.

Le aziende biologiche sono particolarmente apprezzate, perché investono tempo e denaro in processi di produzione sostenibili e rispettosi dell’ambiente, originando prodotti anch’essi sostenibili e, soprattutto, benefici per la salute generale della persona.

Tornando alla cucina, chi è amante dei fornelli non può non lasciarsi ispirare da questo settore, che offre una varietà di prodotti adatti a tutti i gusti e ricette. Gli alimenti bio di Passo Ladro , ad esempio, rispecchiano tutto ciò che si è detto finora; l’offerta è molto varia: dalle cassette bio di frutta e verdura di stagione fino a pasta, creme, olio, cioccolato biologici. In definitiva, utilizzare prodotti bio non significa rinunciare ai sapori decisi o alla versatilità della cucina italiana, anzi tutt’altro. La cucina bio rappresenta il futuro di questa.

Ecco allora una selezione di ricette bio da sperimentare a casa.

Insalata di frutta biologica e prosciutto

Perfetta in primavera, l’insalata di frutta biologica e prosciutto è un antipasto fresco e colorato che celebra i sapori di una meravigliosa stagione. Prepararla è molto semplice; basta mescolare in una ciotola ampia fragole, mirtilli, melograno e arance. Aggiungere della menta per dare un tocco di freschezza e disporre nel piatto l’insalata accompagnandola con fette di prosciutto biologico.

Il sapore salato del prosciutto bilancerà quello dolciastro del mix di frutti. Si può poi completare il piatto con un filo di olio d'oliva biologico e una spolverata di pepe nero macinato sul momento.

Risotto integrale con verdure biologiche

Lasciamo l’antipasto e passiamo ai primi piatti, ovvero un risotto integrale con verdure biologiche di stagione. Una ricetta più laboriosa della precedente ma che delizierà il palato dei propri ospiti.

In una pentola far rosolare a fiamma bassa della cipolla biologica tritata in olio extravergine d'oliva; unire, quindi, del riso integrale e tostarlo leggermente. Man mano, aggiungere il brodo vegetale biologico (precedentemente preparato) e mescolare fino a quando il riso non risulterà al dente. Tagliare a cubetti le verdure biologiche (ad esempio zucchine, pomodori, carote, piselli freschi, ecc.) e saltarle in padella con un filo d'olio d’oliva, fino a renderle tenere ma ancora croccanti. Unire le verdure al risotto, mantecando con una generosa quantità di formaggio parmigiano grattugiato. Il risultato sarà un piatto cremoso e nutriente.

Torta di mele e noci biologiche

Concludiamo il nostro menu con un delizioso dessert, una torta di mele e noci biologiche.

La preparazione, di difficoltà media, prevede di mescolare all’interno di una stessa grande ciotola i seguenti ingredienti: farina biologica, zucchero di canna, cannella e un pizzico di sale. Successivamente occorre aggiungere mele biologiche, sbucciate e tagliate a fette molto sottili, e noci biologiche tritate grossolanamente. Bisogna quindi versare l'impasto ottenuto in una teglia e cuocere in forno fino a ottenere una torta dorata e fragrante.

A questo punto la si può servire tiepida, accompagnata da una pallina di gelato biologico alla vaniglia. Siamo certi che questo dolce soddisferà le aspettative di tutti, offrendo un perfetto equilibrio tra la dolcezza delle mele, la croccantezza delle noci e il profumo della cannella.