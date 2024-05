Bambole reborn che sembrano vere: perché rappresentano un aiuto

Le bambole reborn femmine e maschio in silicone naturale sono delle bambole realistiche. Ciò significa che sono delle bambole che assomigliano ai bambini veri. In inglese si conoscono con il nome di Reborn Dolls e di fatto non cambiano, poiché si tratta sempre di neonati realistici realizzati per svariati motivi.

Si tratta di creazioni artistiche, realizzate fin nei minimi particolari per sembrare vere. Difatti, le sembianze sono estremamente realistiche, tanto che osservando una bambola reborn femmina , perlomeno da distante non ci si rende conto della sua innaturalità. Ma per quale motivo vengono vendute queste bambole che sembrano vere?

Per alcune persone, una bambola reborn maschio o femmina funge da strumento terapeutico nel processo di guarigione dopo una perdita di un figlio. In altri casi, invece, il neonato realistico aiuta a superare sentimenti di vuoto e di solitudine . Grazie alla loro somiglianza, queste bambole possono evocare sensazioni di calma e di conforto per tutti coloro che in questo momento stanno soffrendo.

Il semplice gesto di prendere in braccio la bambola reborn oppure di abbracciarla e sentire del calore (anche se fittizio) aiuta i proprietari ad arginare la perdita o il senso di solitudine e trovare un appiglio per guarire. Per questo motivo i bambolotti vengono realizzati con cura affinché siano quasi autentici, perché la mente accetti il pupazzo come se fosse un bambino in carne e ossa.

Bambola reborn femmine e bambola reborn maschio: la nuova frontiera della creazione artistica

Per gli appassionati del collezionismo e dell’arte della riproduzione iperrealistica, le bambole reborn sono oggetti di grande valore. Il livello elevato di artigianalità richiesto per la loro produzione li fa diventare dei pezzi molto ricercati sia dal punto di vista artistico sia commerciale.

L’insieme è un ottimo lavoro di design in quanto i tratti del viso e le pieghe naturali del corpo vengono ritratte in originale. Si utilizzano gradazioni di colori riprendendo in maniera pressoché perfetta le tonalità della pelle umana, degli occhi e delle labbra, affinché tutto sia autentico e non improvvisato.

Tuttavia, esistono diversi modelli in commercio e quelli più simili a un neonato vantano un range di prezzo elevato, a scalare seguono i modelli meno somiglianti alla realtà. In ogni caso, si tenta per qualsiasi bambola di ritrarre il più possibile la realisticità delle fattezze, tanto da risultare sempre incredibili.

D’altronde si lavora affinché il risultato sia proporzionale al fine, il quale senza dimenticarlo è di tipo terapeutico e pratico. Infatti, nell'ambito della pedagogia e della preparazione dei futuri genitori all'accudimento di un neonato, l'utilizzo delle bambole reborn si sta dimostrando efficace, in quanto permettono di simulare alcune situazioni reali, facilitando l'apprendimento delle competenze necessarie per la cura dei più piccoli.

Così le bambole reborn trovano spazio in vari ambiti della vita quotidiana e professionale, non solo come oggetti di affezione ma anche come strumenti utili allo sviluppo personale e professionale.

A chi sono indirizzate le Reborn Dolls

Si chiamano reborn perché le bambole vengono svestite dei loro dettagli artificiali e lavorate affinché diventino realistiche. Perciò, dietro si realizza un lavoro certosino e minuzioso volto a eliminare quella patina finta e distante. Chi acquista una bambola reborn maschio o femmina lo fa per un motivo ben preciso.

Sul piano estetico, gli acquirenti si fanno avanti per poter avere un modello da collezione, in quanto cultori del genere. Ed è proprio grazie a questo assortimento che trovano i pezzi più curati e qualitativamente alti, poiché tacciati da una elegante maestria. Invece, da un punto di vista più pratico, le bambole vengono utilizzate come mezzo per fare pratica da parte di genitori inesperti.

Le fattezze naturali favoriscono i movimenti e la gestualità e i genitori imparano a dosare la meccanica e la forza . I neonati, avendo ancora un’ossatura da sviluppare nel pieno potenziale, hanno bisogno di essere sollevati e appoggiati con cura, senza pressioni o posture scorrette.

Ciononostante, i neonati realistici incarnano un profilo terapeutico per quei genitori che hanno perso un figlio e sentono la necessità di poterlo tenere ancora in braccio affinché il distacco avvenga con gradualità. Proprio per loro è pensata una linea iperrealistica che rappresenta nei migliori dei modi la fisionomia e la corporatura di un bambino, suddiviso in diverse fasce di età.