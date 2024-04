L'Evoluzione del Box Doccia: Funzionalità e Stile al Centro delle Scelte d'Arredo Bagno

In un'epoca in cui lo stile di vita e le abitudini si trasformano, gli elementi d'arredo bagno assumono un ruolo di crescente rilevanza nell'ambito delle decisioni di design.

Tra questi, il box doccia emerge come protagonista, trasformando lo spazio del bagno da una mera zona funzionale a un'oasi di relax e benessere. Questo cambiamento di prospettiva ha portato a una crescente personalizzazione del bagno, indipendentemente dalle dimensioni.

Grazie a praticità, comodità e risparmio d'acqua che lo caratterizzano, il box doccia sta gradualmente sostituendo la vasca da bagno nelle preferenze degli utenti. Questa tendenza è evidente nelle offerte promozionali che incoraggiano la sua sostituzione con una cabina doccia più funzionale e moderna.

In questo articolo esamineremo gli elementi principali da considerare nella scelta e nell'installazione di un box doccia completo.

Valutare le dimensioni del bagno

Prima di tutto, occorre esaminare le dimensioni del bagno. Se lo spazio è limitato, è consigliabile optare per un box doccia adatto alle dimensioni disponibili.

Tra le soluzioni più popolari ci sono quelli di dimensioni standard non modificabili (es: 70×90, 80×100, 80×120), ma è possibile trovare anche box doccia di dimensioni più versatili o addirittura da realizzare completamente su misura.

Box Doccia su misura

La personalizzazione del box doccia su misura è essenziale per assicurare che si integri armoniosamente con le dimensioni e lo stile del bagno, garantendo comfort e funzionalità senza compromettere la fruibilità dello spazio. Elementi come il piatto doccia, le pareti e i profili giocano un ruolo fondamentale nella progettazione di un box doccia che sia esteticamente gradevole ma anche pratico.

Piatto Doccia

Il piatto doccia oggi è considerato un vero e proprio complemento d'arredo, capace di integrarsi armonicamente con il design complessivo della stanza da bagno. Ecco perché è importante considerare attentamente le opzioni disponibili, trovando la soluzione perfetta per le dimensioni e lo stile del proprio bagno.

Dimensioni, materiali, finiture e colori - ogni dettaglio richiede un'attenta pianificazione per garantire un risultato finale non solo esteticamente gradevole ma anche e soprattutto funzionale.

Materiali

Il materiale del piatto doccia è un elemento cruciale da considerare. Tra le opzioni più comuni, la ceramica e la resina si distinguono per le loro caratteristiche uniche.

Ceramica : noto per la sua resistenza e durabilità nel tempo, il piatto doccia in ceramica è una scelta classica. Offrendo una superficie antigraffio e una robusta capacità di resistenza agli sbalzi di temperatura, è una soluzione affidabile nel tempo. Tuttavia, i modelli in ceramica tendono ad adattarsi meglio a un'estetica classica e tradizionale.

Resina : caratterizzata da una maggiore versatilità e sottigliezza, la resina offre soluzioni moderne e all'avanguardia. I piatti doccia in resina, spesso installati a filo pavimento per un look pulito e contemporaneo, presentano una finitura effetto pietra che aggiunge un tocco di eleganza al bagno. Tuttavia, è importante considerare che la resina potrebbe leggermente variare di colore nel tempo a causa delle variazioni di temperatura.

Nel processo decisionale relativo al piatto doccia, è cruciale considerare attentamente il materiale scelto, tenendo conto anche della sua facilità di pulizia e manutenzione. È importante notare che ciascun materiale presenta specifiche peculiarità e requisiti: ad esempio, alcuni potrebbero richiedere detergenti delicati, mentre altri potrebbero essere più tolleranti. È consigliabile ottenere queste informazioni dai venditori o verificarle nelle istruzioni del prodotto stesso.

Tipo di posa del Piatto Doccia

La scelta tra un piatto doccia a filo pavimento o uno in appoggio dipende dalla disponibilità di spazio e dalla configurazione dell'impianto idraulico. Alcuni modelli consentono entrambe le opzioni e possono essere personalizzati con o senza bordo, garantendo flessibilità di design e funzionalità.

Inoltre, è importante considerare se si preferisce un piatto doccia con tutta la superficie inclinata o con una parte piana, a seconda della posizione della rubinetteria e del tipo di box doccia.

Colore del piatto doccia

Il colore del piatto doccia può contribuire notevolmente a definire lo stile e l'atmosfera del bagno. Abbinare il piatto doccia alla finitura dei mobili o delle piastrelle può creare un ambiente armonioso e personalizzato.

Pareti e profili del Box Doccia

Le pareti del box doccia, realizzate in materiali come PVC o cristallo, insieme ai profili, determinano l'ingombro complessivo del box doccia e influenzano la facilità d'accesso e l'aspetto estetico. I diversi tipi di apertura, come ante scorrevoli, ante battenti o a soffietto, offrono soluzioni adatte a varie esigenze di spazio e design.

Box doccia ad ante battenti

I box doccia con ante che si aprono verso l'interno consentono un'apertura completa dell'ingresso, facilitando l'accesso. Tuttavia, richiedono un certo spazio libero all'esterno per essere aperti completamente, a seconda delle loro dimensioni. Le ante possono essere singole o doppie, con un'apertura a battente tradizionale o a saloon.

Possono essere composte interamente da ante che si aprono completamente o possono avere solo una parte mobile incernierata su una parete fissa.

Box doccia a soffietto o a scomparsa

Un box doccia con aperture a soffietto presenta una porta che si apre e si chiude come un'armonica, offrendo gli stessi vantaggi dei modelli con ante scorrevoli ma occupando meno spazio quando è chiusa, poiché l'anta si ripiega lateralmente. Al contrario, il modello a scomparsa offre un'innovativa soluzione: quando le ante sono chiuse, si integrano completamente nel box doccia con un meccanismo simile a quello a soffietto; quando sono aperte, si ripiegano su se stesse e occupano solo la parte di parete dove sono fissate.

Come posizionare il box doccia nell’ambiente del bagno?

Anche la posizione del box doccia all’interno del bagno porta a fare alcune considerazioni.

Box doccia nicchia

Qualora ci sia un'insenatura nel muro con l'impianto idraulico già presente, la selezione del box doccia diventa quasi necessaria.



Il box doccia per incavo nel muro è già completato su tre lati e sarà sufficiente scegliere il tipo di apertura più adatto in base allo spazio disponibile di fronte ad esso.

Box Doccia Angolare

Un box doccia angolare rappresenta la soluzione ideale per sfruttare al meglio lo spazio disponibile. Con due lati già occupati dal muro, l'apertura può essere collocata sulla parete del box più adatta o entrambe le pareti possono ospitare porticine a saloon che si chiudono proprio sull'angolo.

Box Doccia Semicircolare

Un'alternativa efficace per risparmiare spazio è rappresentata dal box doccia di forma semicircolare, abbinato a un piatto doccia con la medesima forma.



L'angolo arrotondato enfatizza l'eleganza dei cristalli e dei profili, creando un punto di passaggio libero. Un sistema di apertura appropriato completerà il tutto.

Il punto di vista di Luisa Moccia, ecommerce manager di HelloBagno.it

In merito all'evoluzione dei box doccia e alle attuali tendenze nel settore dell'arredo bagno, la responsabile ecommerce di hellobagno.it, Luisa Moccia, che condivide interessanti considerazioni:

"Negli ultimi anni abbiamo notato un crescente interesse per i box doccia che uniscono funzionalità e stile. I nostri clienti cercano soluzioni che non solo soddisfino le loro esigenze pratiche, ma che aggiungano anche un tocco di design al loro bagno. La sezione doccia del nostro sito web è diventata sempre più popolare grazie alla vasta gamma di opzioni disponibili, tra cui box doccia su misura, piatti doccia in materiali innovativi e soluzioni d'angolo che ottimizzano lo spazio."

"Ultimamente stiamo notando un aumento della domanda per i box doccia su misura. I clienti apprezzano la possibilità di personalizzare completamente il proprio box doccia per adattarlo alle dimensioni e allo stile del loro bagno. I piatti doccia in resina stanno diventando sempre più popolari grazie alla loro versatilità e al loro aspetto moderno.

Luisa Moccia di hellobagno.it offre anche preziosi consigli per la scelta del box doccia:

"Suggerirei di valutare attentamente le dimensioni del proprio bagno e di optare per soluzioni che massimizzino lo spazio disponibile. Inoltre, è importante considerare il materiale del piatto doccia in base alle proprie preferenze estetiche e alle esigenze di manutenzione. Infine, consiglierei di esplorare le varie opzioni di apertura e di posizionamento del box doccia per trovare la soluzione migliore in base alla disposizione del proprio bagno."