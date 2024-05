Ripristina la Sicurezza della Tua Casa: Il Tuo Pronto Intervento per il Cambio Serrature

Il cambio serrature è un passaggio obbligato per chi ha subito una violazione di domicilio, come anche per coloro che intravedono nella serratura attuale un punto debole, dunque insufficiente a garantire protezione dai tentativi di furto.

Allo stesso tempo, non è un passaggio da compiere a cuor leggero. Meglio profondere impegno e attenzione nella scelta del professionista e della nuova serratura, per poi vivere sonni (finalmente) tranquilli; piuttosto che risparmiare sul momento e tornare punto e a capo.

In questa guida parliamo della necessità del cambio serrature , offriamo una panoramica dei migliori prodotti in circolazione, forniamo consigli per la scelta del professionista che dovrà realizzare l’intervento.

Come migliorare la sicurezza domestica dopo un furto

I furti in casa , anche quelli che si verificano quando i residenti non ci sono, sono sempre eventi traumatici. Generano sentimenti variegati, oltre che negativi: la sensazione di essere stati violati nel profondo, il dispiacere per aver perduto per sempre oggetti cari o semplicemente una parte del proprio patrimonio.

Soprattutto, la paura che possa accadere di nuovo. E d’altronde il furto non va inteso come una sorta di catastrofe naturale che si abbatte una volta per poi non ricapitare più (per molto tempo, almeno). Va considerato, piuttosto, come la manifestazione di una debolezza, come la dimostrazione della vulnerabilità della propria abitazione.

Sicché, è bene pensare a un cambio serrature in ogni caso. Se il ladro ha scassinato la serratura esistente, ovviamente, in quanto questa non è più servibile. Ma anche se il ladro in questione è riuscita a violarla senza romperla, in quanto testimonianza della sua inefficienza.

Cambiare la serratura genera benefici pratici e psicologici. I benefici pratici si spiegano da sé e corrispondono alla riduzione delle probabilità di subire un altro furto in casa. I benefici psicologici riguardano il senso di tranquillità che scaturisce dalla consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per proteggersi. Chi cambia la serratura, per quanto strano possa sembrare, sperimenta sempre un aumento della qualità di vita in abitazione, infonde serenità alle sue giornate e alle sue nottate.

Cambio serrature? Ecco i prodotti migliori

La tecnologia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, dunque non c’è alcun motivo per conservare la serratura del proprio appartamento, se questa appartiene a un’altra epoca ed è stata montata - giusto per fare un esempio - dieci o venti anni fa. Ecco una panoramica delle tipologie di serrature che vanno per la maggiore.

Serratura con cilindro europeo di sicurezza con tecnologia antibumping . Questa serratura è dotata di un cilindro che impedisce il "bumping", una tecnica di scasso che utilizza una chiave speciale per sbloccare rapidamente il meccanismo. Il cilindro di sicurezza europeo presenta sistemi interni avanzati che aumentano la resistenza agli attacchi, garantendo una protezione di gran lunga superiore rispetto ai cilindri standard. Le serrature digitali biometriche utilizzano un sensore che legge le impronte digitali per consentire l'accesso.

Serratura digitale biometrica. Questo tipo di serratura offre un alto livello di sicurezza poiché le impronte digitali sono uniche per ogni individuo. Sono particolarmente sicure contro i tentativi di effrazione, eliminando il bisogno di chiavi fisiche (che possono essere smarrite o copiate)

Serratura doppia mappa con defender. Questa serratura incorpora un meccanismo a doppia mappa, che richiede una chiave più complessa rispetto a quelle standard. Il "defender" è un ulteriore dispositivo di protezione che copre il cilindro della serratura, rendendolo più resistente agli attacchi esterni come il trapano o il grimaldello.

Come individuare un buon servizio fabbro per il pronto intervento

L’imperativo, se si è stati vittime di un furto, è agire con tempestività. Ciò significa rivolgersi a un fabbro competente e rapido, in grado di erogare un vero servizio di pronto intervento. Come sceglierlo? Basta prendere in considerazione questi criteri.

Specializzazione nel cambio delle serrature. Le serrature che abbiamo appena descritto afferiscono alle più recenti tecnologie dunque richiedono determinate skill per essere installate. Insomma, non richiedono il contributo di un fabbro qualsiasi, bensì di un fabbro specializzato.

Tempestività. Purtroppo, molti professionisti dichiarano la disponibilità del pronto intervento anche quando non sono in grado di gestirlo, sicché l’intervento medesimo può risultare meno tempestivo di quanto auspicato.

Feedback. Valutare le competenze di un professionista mediante una semplice interlocuzione, magari dalla durata di pochi minuti, è difficile se non impossibile. Dunque, è bene affidarsi alle testimonianze degli ex clienti, le quali rappresentano un metro affidabile delle qualità di tutti i professionisti, fabbri compresi.

In ogni caso, è bene individuare il fabbro prima che l’evento si verifichi, salvare il suo numero in rubrica e sfoderarlo quando ce n’è bisogno. Se si fa altrimenti, vi è il rischio di dover cercare e valutare in una situazione di scarsa lucidità, quando paura e stress la fanno da padrone.