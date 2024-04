“La ragazza del ‘99”: a Salussola la presentazione del libro di Anna Raviglione.

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Salussola, in collaborazione con la Biblioteca Civica di Salussola, propone per Sabato 27 Aprile 2024, alle ore 18,00, un evento culturale durante il quale sarà presentato il libro "La ragazza del ‘99” di Anna Raviglione.

L’autrice, insegnante di lettere presso l’istituto “E. Bona” di Biella, ha al suo attivo numerose pubblicazioni tra cui segnaliamo le collaborazioni con il giornalista e inviato del TG1 Rai Pino Scaccia, e svariate raccolte di poesie.

Ne “La ragazza del ‘99”, l’autrice espone la narrazione della vita della nonna, attraverso i personali racconti e i ricordi di una nipote attenta come non mai ad ogni parola, sfumatura e sensazioni trasmessi da una donna straordinaria, capace di stare al passo coi tempi, se non di porsi addirittura avanti.

Non mancano episodi importanti della storia biellese, aperture verso la mondanità degli anni ‘50 con il lontano cugino Fred Buscaglione, o rivelazioni importanti su Adtriana Ivancich ultima compagna e musa ispriratrice di Ernest Hemingway.

L'autrice darà anche alcuni cenni del libro dedicato al grande inviato del Tg1 Rai, "Pino Scaccia, un inviato con l'anima", e in anteprima nazionale, verrà presentata la nuova silloge poetica "Il vagone bianco".

L'evento avrà luogo nella sala consiliare del Municipio, a Salussola Monte, Piazza Garibaldi, 3.