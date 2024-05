Salussola: Anna Raviglione ha presentato il suo libro "La ragazza del ‘99” FOTO

"Un abbraccio ad Anna Raviglione e un grazie alla biblioteca di Salussola ed a Mauro (Assessore alla Cultura) per aver organizzato questo evento" - ha dichiarato il Sindaco Manuela Chioda - Il Concetto principale che è emerso dalla serata, è che tutti dovremmo fare la differenza e impegnarci in un senso positivo in questa società per costruire i punti della pace. La scrittrice, presente in tante trasmissioni in TV, ha espresso un'idea che condivido pienamente".