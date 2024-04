Risultati eccellenti per i piccoli atleti della Pugilistica Biella Boxe

Ancora un risultato eccellente per i piccoli atleti della squadra giovanile della Pugilistica Biella Boxe allenati dal maestro Vincenzo Frascella. Anche nel secondo Criterium organizzato dal comitato regionale della Federazione Pugilistica Italiana, la società che si allena nella palestra Fit 4 You di via Friuli 9 a Biella (seconda in Piemonte e tredicesima in Italia su settecento società per risultati complessivi), ha partecipato con dodici atleti alle gare di velocità, di coordinazione e di collaborazione tra compagni di squadra, che si sono svolte domenica a Ponderano. Nel complesso hanno gareggiato 113 piccoli atleti appartenenti a 14 società piemontesi.

Nella categoria “cuccioli”, il bravo esordiente Raffaele Aliano ha agguantato un ottimo 7° posto. Nei “canturini”, prima in classifica ancora una volta - su 20 coppie partecipanti - la coppia formata dal campione italiano uscente Nathan Gamarra Rodriguez e da Leonardo Bagatin (figlio d’arte di Simone, probabilmente il miglior pugile biellese di un recente passato).

Strepitoso secondo posto per l’esordiente Sofia Frascella, figlia del maestro, che ha messo in pratica ciò che ha imparato in mesi di allenamento. Ottimo piazzamento anche per la coppia formata da Jacopo André Sist e da Alex Elia, che stanno di volta in volta migliorando la loro performance. Ottimi come sempre - con un buon 4° posto a pochissimo dai primi tre gradini del podio - per Stefano Signoretto e Noah Blu Barone nella categoria “Canguri” su 18 coppie partecipanti. Negli “allievi”, con ben 21 coppie partecipanti, superba medaglia di bronzo per la coppia formata da Youssef Moujjane e Simone Lardo. Prima coppia femminile, infine, sempre negli “allievi”, per la sempre brava Assia Fierro e l’esordiente Marian Gamarra Rodriguez.