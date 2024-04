Ciclismo, una nuova squadra iscritta al Giro della Provincia

Un cambio dell’ultimo minuto nella composizione delle 31 squadre al via del Giro della Provincia di Biella/Trofeo Torino-Biella. A seguito del forfait dell’ultimo minuto della tedesca Max Solar per problemi fisici di alcune perdine, viene recuperata la squadra Us Vertematese di Vertemate con Minoprio in provincia di Como.

Tra i corridori Under 23 ci sono tre biellesi cresciuti tra le fila dell’Ucab Biella, Christian Corona, Pietro Grupallo e Pietro Bonino Selva. I tra lanieri saranno dunque presenti fin dal ritrovo mattutino di domenica all’Accademia dello sport della famiglia Lunghi dalla quale alle 12,45 ci sarà la partenza della carovana verso il chilometro zero, posto in corso Europa.

In piazza Duomo l’arrivo della corsa intorno alle 16,15 ma per tutto il pomeriggio è allestito il palco che ospiterà personaggi di spicco del mondo del ciclismo, di ieri e di oggi. A fianco degli speaker ufficiali la manifestazione, Alessandro Brambilla e Massimo Gioggia, a commentare la corsa in Italo Zilioli, che nel 1970 vestì per cinque giorni la maglia Gialla al Tour de France e in carriera vanta un palmares con cinque tappe al Giro d'Italia, una al Tour de France, un Campionato di Zurigo, una Tirreno-Adriatico e un Trofeo Laigueglia.

Al suo fianco Silvio Martinello cinque volte Campione del mondo su pista e medaglia d’oro alle Olimpiadi nella corsa a punti nonché trionfatore di ben Sei giorni di Milano. Voce nota in Rai per raccontare tecnicamente le corse sia in tv sia in radio, con competenza e passione. Altro ex professionista presente al Giro, Fabrizio Bontempi, oggi presidente del Settore tecnico federale e poi Mario Scirea, compagno di squadra di Cipollini e di Bugno, Campione del mondo nel 1987 nella cronometro a squadre, ora uno dei tecnici federali con specifico raccordo tra i professionisti e gli Under 23 in ottica si Nazionale.