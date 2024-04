In Sport 10 volte a podio nella quarta tappa del Trofeo Regionale CSI Davide Filippini FOTO

Quarta e penultima tappa domenica 14 aprile a Novara per il trofeo regionale CSI Davide Filippini. In vasca i team In Sport di Valdilana, Biella e Crescentino, con un bottino finale di cinque ori, un argento e quattro bronzi.

I risultati del gruppo Valdilana, allenato da Fabio Filippini e Luca Foglizzo: Alessandro Borio 1° nei 100 misti, 2° nei 50 stile stile libero cadetti, Mattia Foglizzo 1° nei 100 misti e nei 50 rana juniores, Nikola Malesevic 3° nei 50 rana ragazzi, Aurora Loro Lamia 3ª nei 50 stile libero juniores.

Per il gruppo di Biella, allenato dai tecnici Luca Casanova e Andrea Trotta: Bianca Greta Destro 1ª nei 50 stile libero e nei 50 delfino Esordienti B. Per il gruppo di Crescentino, allenato da Luca Caramellino: Vittoria Marsalisi 3ª nei 50 dorso e nei 100 misti juniores.

La finale del circuito è in programma domenica 19 maggio alla piscina Rivetti di Biella. La stagione si concluderà poi come da tradizione a Lignano Sabbiadoro, dove dal 22 al 26 maggio andranno in scena i Campionati Nazionali.