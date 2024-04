I colori di Valdigne Triathlon splendono a Magione, Carlotta Missaglia tra i Top in Coppa Europa FOTO

A Magione il 13-14 aprile scorso si sono disputati i Campionati Italiani Giovanili di Duathlon e le gare di Circuito Interregionale Centro per le categorie dei Giovanissimi. Nella splendida struttura dell’Autodromo dell’Umbria di Magione, che ha permesso ai giovani atleti di confrontarsi in un parco chiuso e protetto e ai tantissimi spettatori di godere delle competizione dal terrazzo delle tribune, si è svolta una due giorni molto intensa di gare, sempre coinvolgenti e preparatissimi i due Speaker dell’evento Silvia Riccò e Dario “Daddo” Nardone che hanno profuso cronache e informazioni per tutta la durata dell’evento.

Più di 1.000 i giovani e giovanissimi presenti alla kermesse sportiva umbra, organizzata in maniera impeccabile da Trasimeno Triathlon. Tra le Youth A prova di alto livello per la torinese Alice Ventre che ha costruito la sua splendida prestazione conducendo per 4/5 la gara e ottenendo un ottimo argento italiano. Buone gare e piazzamenti per le biellesi Giulia Ferrari, Caterina Pinna e Cecilia Melicar al debutto in categoria.

Nella gara maschile YA, buona le performance del torinese Leonardo Chierotti (16°), buoni risultati per i biellesi Federico Cagnin, Matteo Micheletti, per i torinesi Leo Bergesio e Pietro Col (penalizzato da una rocambolesca caduta) e per il biellese Saad Darifi al debutto nella categoria. Nella gara Junior maschile prestazioni positive per i torinesi Enea Demarchi e Marco Sabbatini. Tra le Youth B femmine, ancora una gara tra le migliori dell’arquatese Erica Pordenon (6°), seguita con prove decisamente top dalle parmensi Fosca Boldrocchi (16°), Asia Boldrocchi (23°) e dalla torinese Ludovica Sabbia (27°), una gran prova di squadra, in questa categoria, per le ragazze in verde-turchese-oro.

Tra gli YB maschi, buoni i piazzamenti, in una gara che ha visto tantissimi partecipanti, del torinese Filippo Col, del biellese Giacomo Frassati e dell’altro torinese Lorenzo Gatti. SI sono poi disputate le Gare del Circuito Interregionale Centro per i Giovanissimi, gare sempre molto partecipate e di alto livello vista la presenza di Team provenienti da ogni parte d’Italia. Tra gli Esordienti, ottima gara del biellese Edoardo Cagnin (14°), molto positivo in tutte e tre le frazioni. Tra le Ragazze, gara super per la biellese Cecilia Lorenzoni che sale sul podio delle migliori sei, con il 5° posto assoluto grazie a tre frazioni di alto livello, piazzamento positivo per l’altra biellese Martina Cigolini.

Tra i Ragazzi, al debutto in categoria, gara grintosa per il biellese Thomas Zecchini, 24° al traguardo. Domenica si sono disputate le Gare del Campionato Italiano Mixed Relay 2+2 Junior e Youth, e le gare promozionali delle Staffette Sviluppo che hanno consentito la partecipazione a tanti giovani presenti alla manifestazione. Nelle Staffette Promozionali Sviluppo, hanno partecipato i torinesi Marco Sabbatini e Leo Bergesio.

Nel Campionato Italiano Staffette di Duathlon 2+2, Valdigne Triathlon schierava ben 5 Team! Ottima la prova della staffetta Junior composta da Enea Demarchi, Costanza Antoniotti, Filippo Gai e Valentina Frassati, 16° al traguardo. Tra le ben 4 staffette Youth schierate, peccato per il Team composto da Chierotti Leonardo, Pordenon Erica, Col Filippo e Ventre Alice costretto al ritiro per una foratura con conseguente caduta, quando stavano ottenendo un ottimo risultato. Piazzamenti positivi per le altre staffette composte da: Frassati G., Boldrocchi, Strazzari, Sabbia; Micheletti, Baistrocchi, Gatti, Pinna; Cagnin F, Ferrari, Col P., Melicar.

In mattinata si è disputata la partecipatissima gara riservata ai giovanissimi sui 1.000m nell’autodromo, per Valdigne Triathlon hanno partecipato gli atleti biellesi allenati da Beatrice Lanza, Cecilia Lorenzoni, Martina Cigolini, Edoardo Cagnin e Thomas Zecchini, quest’ultimo ha ottenuto il miglior risultato con il 9° posto finale. A Melilla si è disputata un’importante tappa di European Cup di Triathlon dall’alto livello tecnico, ottima gara per l’azzurra di Valdigne Triathlon Carlotta Missaglia che ha conquistato un ottimo 10° posto che fa ben sperare per il proseguimento della stagione con i colori azzurri.

Ora gli atleti Senior e Master di Valdigne sono attesi al prossimo appuntamento con il Campionato Italiano di Duathlon Classico in programma a Quinzano sull’Oglio domenica 21 aprile e per i primi Triathlon della stagione all’Idroscalo di Milano nel prossimo fine settimana.