Diversificazione delle fonti energetiche: i migliori prodotti per abbondare i combustibili fossili

In ogni settore, diventa sempre più urgente far ricorso a fonti di energia alternative e sostenibili. Oltre a esser tra gli obiettivi europei e internazionali, il taglio delle emissioni è importante nella vita di tutti i giorni

I pannelli solari, anche a casa

Per rendere le attività umane più rispettose dell’ambiente, occorre utilizzare soluzioni a basso impatto energetico e mettere in campo buone prassi quotidiane. Ad alcuni potrebbe sembrare poco, ma anche nel proprio piccolo, si può fare la differenza. L'installazione di pannelli solari forniti da ESTG è un’ottima soluzione che permette sia di risparmiare denaro sia di ridurre l’impatto ambientale a casa… e non solo.

La batteria ad accumulo per stoccare l'energia solare

È pur vero che il cambiamento deve pur partire da qualche parte; non si può aspettare che siano sempre gli altri ad agire per preservare l'ambiente poiché è importante farsi artefici di questo fondamentale percorso di transizione energetica in prima persona. Buone pratiche facili da perseguire a casa tanto quanto in azienda, includono una maggiore consapevolezza e un’attenzione allo spreco di energia che dovrebbe esser prodotta preferendo fonti rinnovabili come il sole.

Oggi sempre più realtà utilizzano batterie ad accumulo che permettono di immagazzinare l'energia prodotta con il solare senza che debba esser consumata immediatamente. Infatti, l'energia elettrica va usata subito mentre il surplus viene rivenduto, a meno che non si utilizzi un accumulatore che stocca l'energia perché venga consumata in un secondo momento, magari quando la produzione solare è minore.

I veicoli in elettrico per la transizione ecologica

Tutti i prodotti che sfruttano l'energia solare vantano un impatto positivo sull’ambiente: pannelli solari e veicoli che funzionano in elettrico permettono la transizione ecologica di cui tanto si discute da tempo. Se si vogliono abbandonare per sempre le automobili con motori tradizionali e arrivare a una vera e propria transizione ecologica, è però fondamentale incrementate il prima possibile le troppo scarse colonnine di ricarica.

L'inverter riduce i costi delle pompe di calore

Uno degli obiettivi della transizione energetica prevede di diversificare le fonti, riducendo via via la dipendenza dai combustibili fossili e, di conseguenza, i gas serra e l'inquinamento ambientale. Combattere contro il cambiamento climatico è possibile con i prodotti come le pompe di calore. La tecnologia inverter e le energie rinnovabili riducono significativamente i costi di una pompa di calore. Inoltre, aiutano a preservare gli habitat naturali e la qualità dell'aria che si respira ogni giorno.

Il boiler solare è l'innovazione

Spesso quando si parla di prodotti che sfruttano l'energia solare, il discorso verte quasi esclusivamente sulla produzione di energia. Tuttavia, questa fonte inesauribile, sicura e pulita, può essere utilizzata anche per produrre acqua calda in modo più rispettoso dell'ambiente. Lo scaldaacqua solare sfrutta le energie rinnovabili producendo benefici a catena. Infatti, senza dover fare affidamento solo sui combustili fossili, il terreno, le fonti acquifere e l'aria sono più pulite, migliorando la salute di tutta la popolazione.