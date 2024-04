New Generation Taekwondo, medaglie e grandi prove a Quiliano FOTO

Nel weekend del 13 e 14 aprile la società New Generation Taekwondo ha partecipato con 19 atleti al Campionato Interregionale Ligure di Combattimento organizzato a Quiliano (Savona), evento storico aperto a tutte le categorie in gara e che, come ogni anno, anche in questa edizione ha visto ampia adesione di società provenienti da tutta Italia: 66 i club iscritti con un totale di oltre 800 ragazzi e ragazze in competizione.

Anche per la New Generation è stata una gara che ha visto una buona adesione, anche da parte dei più piccoli: hanno partecipato 19 atleti iscritti provenienti dalle province di Vercelli e Biella, distribuiti tra Beginners, Kids, Children, Cadets, Junior e Senior. Il medagliere complessivo è di 3 Oro, 5 Argento e 4 Bronzo, che hanno collocato la società al 17° posto assoluto nella classifica generale.

“Al di là del risultato complessivo, che comunque posiziona la nostra piccola società tra le prime venti società delle 66 in gara, molte delle quali di grandi dimensioni e di rilievo nazionale, siamo estremamente contenti dell’ampia partecipazione dei nostri atleti e in particolare dei bambini” commentano i tecnici Stefano e Giorgio Moi “Portare in ragazzi in gara per noi è il primo dei successi. I risultati individuali per alcuni non sono mancati, confermativi di un lungo lavoro di preparazione che la società sta facendo sul settore agonistico; inoltre in molti casi la vittoria è stata sfiorata per pochissimi punti, indicativo del fatto che il livello qualitativo dei nostri ragazzi sta complessivamente crescendo. Infine, siamo molto contenti di avere un pool di atleti ai loro primi esordi e di riesordi in categorie difficili come le cinture nere, dopo tanti anni fuori dal tatami”.

L’oro è stato conquistato da Liam Bertoloni (Senior, cinture rosse), con due incontri vinti, Elena Bozzo (Junior, cinture rosse/nere) con una finale diretta e Cecile Keysiane Chouba (Cadets, cinture bianche/gialle), al suo primo esordio in gara. Medaglia d’argento per Guendalina Gabriele, Andrea Pignolo, Eduardo Dragos Sava, Bassem Douhabi, Marie Lysiane Chouba (anche lei al suo primo esordio), e bronzo per Gabriele Motto, nelle cinture nere, (dopo molti anni lontano dai campi di gara), Orsola Hellen Righi, Margot Avondo e Mirko Di Ruocco. Hanno partecipato, se pur non riuscendo a conquistare il podio: Samuele Manfredo, Livio Avondo, Luca Cosentino, Edoardo Morino, Omar Decaminada, Dina Ferraris Potino, e Matteo Bruzzese.