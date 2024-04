Lanificio di Sordevolo SPB sesta nel campionato territoriale

Iniziati i campionati regionali per le giovanili della SPB Monteleone Trasporti, che da qui in poi sarà impegnata con le gare di qualificazione.

Campionati Fipav

Chiuso il campionato per i giovanissimi della Lanificio di Sordevolo SPB, che si sono classificati al sesto posto nel campionato territoriale. Il concentramento di domenica a Novara ha visto tre sconfitte, contro squadre molto forti, ma i giovani biellesi si sono fatti valere! Menzione d’onore per il giovanissimo Lorenzo Angelillo, classe 2013, al suo esordio in categoria nella giornata più importante! Primo concentramento per la Under 13, sabato mattina a Biella. Esordio difficile contro le forti compagini di Verbania e Ovada, ma si vede la crescita dei ragazzi e nei prossimi appuntamenti giocheranno sicuramente meglio.

U15 AM

Impianti e U19 Officina Pozzo ancora ferme, prossimi appuntamenti questa domenica. Campionati UISP Impresa Costruzioni Aiazzone SPB sconfitta in trasferta a Borgofranco dopo una partita lunghissima e molto combattuta. Vince la AM Impianti SPB, che non lascia spazio al PT Blu e si conferma come una delle più forti del girone. Sconfitta in trasferta la Lauretana SPB, che ha lottato fino ai vantaggi nel terzo set, concedendo solo per 30 a 28. Monteleone Trasporti SPB ancora ferma questo weekend.

U12 Fipav Girone B

Lanificio di Sordevolo SPB - Volley Novara 0-3 Parziali: 5-15; 11-15; 6-15.

Novi Pallavolo - Lanificio di Sordevolo SPB 3-0 Parziali: 15-10; 15-8; 15-8.

Tagliolo Volley - Lanificio di Sordevolo SPB 2-1 Parziali: 15-5; 9-15; 15-13.

U13 Fipav 6x6

Lanificio di Sordevolo SPB - Verbania 0-3 Parziali: 19-25; 22-25; 11-25.

Ovada - Lanificio di Sordevolo SPB 2-1 Parziali: 25-16; 20-25; 25-21.

U15 Fipav

AM Impianti SPB in campo domenica a Biella, contro Savigliano.

Under 16 UISP Playoff

AM Impianti SPB - PT Blu 3-0 Parziali: 25-16; 25-13; 25-11.

Under 16 UISP Coppa UISP

Borgofranco - Impresa Costruzioni Aiazzone SPB 3-1 Parziali: 25-21; 26-24; 28-30; 25-15.

U19 Fipav

Officina Pozzo SPB in campo domenica contro la compagine di Cuneo.

Under 20 UISP Playoff

Monteleone Trasporti SPB in pausa per questo weekend

Under 20 UISP Coppa UISP

Pianalto - Lauretana SPB 3-1 Parziali: 25-27; 25-22; 30-28; 25-21.