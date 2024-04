Bocce Serie A, Gaglianico sale sul podio

Giornata favorevole a Gaglianico la 5^ di ritorno del Campionato di Serie A di bocce, specialità volo, disputata sabato 13 aprile, con i ragazzi di che battono 16-8 Noventa, salgono al terzo posto in classifica mantenendosi in zona final four.

Questi i risultati: Auxilium Bertolotto Porte-Quadrifoglio 18-6, BRB Ivrea-Marenese 18-6, Chiavarese - La Perosina Boulenciel 8-16, Gaglianico-Noventa 16-8, Bocce Mondovì Produttori di Govone-Nus 10-14. Classifica: BRB Ivrea 54, La Perosina Boulenciel 49, Gaglianico 29, Nus 28, Chiavarese 26, Marenese, Bocce Mondovì Produttori di Govone 24, Noventa 18, Auxilium Bertolotto Porte 15, Quadrifolgio 13.