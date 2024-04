Al Golf Club Cavaglià ha fatto tappa la VSG Cup FOTO

Domenica ha fatto tappa al GC Cavaglià la VSG Cup, campionato multi disciplinare che mira a promuovere la passione per la vela, lo sci ed il golf fra gli appassionati e gli amatori con 5 diverse competizioni organizzate in Liguria, Piemonte e Trentino. La gara di golf aperta a tutti si è disputata con formula Stableford 3 categorie. Ai neofiti non tesserati Fig è stata riservata una gara di putting green con la supervisione del maestro Marco Hofer.

Durante la giornata ha presenziato Davide Besana, giornalista, scrittore, fumettista e velista promotore del progetto "Sail the children" che ha creato un disegno dedicato all’evento. La manifestazione, che nei mesi precedenti ha visto la disputa della regata a Genova nell’overture di ottobre e poi delle gare di slalom gigante nell’Oasi Zegna a Bielmonte e sull’Alpe Cermis, si concluderà alla Marina Porto Antico di Genova il 4 maggio con l’ultima veleggiata.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Paolo Schellino Cavaglià 34, 1° Netto Massimo Stesina Cavaglià 34, 2° Netto Luigi Pautasso Cavaglià 34, 3° Netto Massimo Marè Cavaglià 33. 2a categoria: 1° Netto Davide Baroni Cavaglià 37, 2° Netto Cristiano Bongianino Cavaglià 37, 3° Netto Stefano Griggio Cavaglià 36. 3a categoria: 1° Netto Pier Giovanni Deandrea Cavaglià 41, 2° Netto Massimo Buscaglia Cavaglià 39, 3° Netto Massimo Brida Moncalieri 39. 1° Ladies Maria Josè Delfino Cavaglià 39.1° VSG Massimo Brida 39. Putting green “no Fig”: 1° Paolo Sandigliano 18, 2° Carlo Perolo 19, 3° Andrea Pilati 20. Femminile: 1° Paola Bonetto 21, 2° Arianna Bottero 22, 3° Paola Tarello 24.

Sabato al Golf Club Cavaglià si è giocato il GoFox on Tour (18 buche, Stableford, 3 categorie) che prevede l'accesso alla finale nazionale attraverso ranking. Oltre 80 i partecipanti che si sono sfidati.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Simone Bucino Cavaglià 36, 1° Netto Paolo Schellino Cavaglià 35, 2° Netto Daniele Tonso Cavaglià 35. 2a categoria: 1° Netto Sandra Ravani Cavaglià 40, 2° Netto Lorenzo Paravella Cavaglià 37. 3a categoria: 1° Netto Alessandro Caffi Cavaglià 44, 2° Netto Cristina Ferla Cavaglià 38. 1° Ladies Renata Torazzo Cavaglià 34. 1° Seniores Giuliano Castelnuovo Crema 38

Sabato al Golf Cavaglià si giocherà uno degli appuntamenti clou della stagione, in programma infatti c’è la 10° edizione del Campionato Biellese di doppio Trofeo Cappellificio Biellese 1935. I partecipanti si sfideranno in una gara a coppie sulla distanza di 18 buche con formula “four ball" 4pm (medal).

Il weekend proseguirà domenica con il Chimenti Store Golf Trophy (18 buche Stableford 3 categorie). Dopo la premiazione a seguire rinfresco. Giovedì è prevista la gara infrasettimanale del circuito Golf Sì (18 buche Stableford).