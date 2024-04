Pietro Micca, in gara atleti per il campionato di marcia alpina di regolarità: ecco i vincitori

Domenica 14 il nostro territorio si è reso protagonista della seconda prova regionale del campionato di marcia alpina di regolarità. E’ la Pietro Micca che si è fatta carico dell’organizzazione di quest’evento che ha raccolto concorrenti dalle principali Associazioni Sportive Biellesi del settore e da una Polisportiva della Val Susa: tutte abituali partecipanti alle competizioni del Campionato gestito dalla Federazione Italiana Escursionismo.

La gara si è svolta su un percorso molto tecnico che si è sviluppato per più del 90% sui sentieri dei boschi di Ternengo e per la restante piccola parte su strada. I cinque settori stabiliti dagli organizzatori coprivano una lunghezza di circa 10,5 km di continui sali e scendi, con partenza e arrivo presso la Pro Loco e un percorso a otto che scendeva fino a toccare il comune di Valdengo e saliva fino a frazione San Francesco a Pettinengo.

Itinerario segreto per i concorrenti così come i tempi da mantenere ed è questo il motivo per cui, come da regolamento, nessun atleta della Pietro Micca ha potuto partecipare alla manifestazione. Ad aggiudicarsi la vittoria nella categoria unica è Nicola Gabriele del Gruppo Sportivo Genzianella che ha mancato il tempo stabilito per soli 50,28 secondi. Al secondo posto Gianluca Mello Grand del Gruppo Sportivo Ermenegildo Zegna e terzo dell’APDG Villardorese Claudio Negro, campione regionale in carica. Unica partecipante tra i giovani è Laura Cortese (GS Ermenegildo Zegna) che si aggiudica la vittoria della categoria ragazzi mentre nella categoria base è Alberta Casasola (GE Lessona) a portare a casa il premio.

Gli organizzatori, soddisfatti dell’ottima riuscita della competizione accompagnata da una splendida giornata di sole, ci tengono a ringraziare il Comune di Ternengo e la Pro Loco di Ternengo per la preziosa collaborazione. Il lavoro organizzativo che sta dietro ad un evento sportivo di questo tipo non è certamente banale, ma tutto si fa con piacere quando si è mossi dalla passione per lo sport e per il territorio e sicuramente i boschi del biellese saranno ancora protagonisti nella stagione dei marciatori piemontesi.