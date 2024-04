Vacanza in Africa? Ecco quali sono i paesi più belli da visitare

Tra le nuove tendenze del turismo figura quello esperienziale, ossia quei viaggi basati esclusivamente sull’autenticità dell’esperienza da vivere. L’esempio più eclatante è dato dal successo del safari, in quanto un numero in costante crescita di persone si dedica proprio all’organizzazione della suddetta attività in un continente affascinante come l’Africa. Questo avviene in virtù di ciò che il territorio in questione ha da offrire agli individui, a partire dalla possibilità di entrare in contatto con la natura; la flora e la fauna locali sono da definire come uno spettacolo a cielo aperto. Proprio perché l’occasione di connettersi con le radici culturali africane è altamente stimolante: ecco quali sono i paesi più belli da visitare per una vacanza.

Tanzania e Zanzibar

Non si può che suggerire con una certa priorità la Tanzania, poiché quando si parla di vacanze in Africa risulta essere uno dei paesi più popolati in assoluto dai turisti. Se ci si sta chiedendo come mai, la risposta in realtà è abbastanza semplice perché si tratta di un territorio eterogeneo dove si ha l’occasione di fare trekking, di organizzare un safari e di rilassarsi sulle spiagge. Se quello che fa per voi è vivere un viaggio avventuroso, potreste immergervi nella realtà naturale del Parco Nazionale del Serengeti: troverai più info su https://safariavventura.com/ . Inoltre, si potrebbe organizzare un’escursione per scalare la montagna africana più alta in assoluto, ossia il Kilimangiaro.

Per allungare la propria vacanza in Africa ci si potrebbe anche godere del sano relax, poiché le spiagge qui sono davvero memorabili e il mare è popolato da creature meravigliose. Questo discorso vale però più per Zanzibar, dato che l’arcipelago in questione - dichiarato Patrimonio UNESCO - presenta un suggestivo mix di culture, come evidenziato dalla molteplicità di architetture a Stone Town. Inoltre, a Zanzibar ci sono le famose spiagge di Nungwi e Kendwa, composte da una finissima sabbia bianca e bagnate da un mare cristallino. Consigliata assolutamente la visita all’Isola delle Tartarughe, esperienza semplicemente mozzafiato.

Capo Verde

Uno dei paesi di maggior spicco per una vacanza in Africa a dir poco memorabile è Capo Verde, dove figura una perfetta combinazione tra insenature naturali, monumenti storici e città folkloristiche. Si suggerisce la visita presso la Fortezza Real de São Filipe, ma ci si potrebbe anche immergere nella splendida metropoli di Cidade Velha, Santiago; per del sano trekking consigliamo invece i sentieri presenti a Santo Antao. Se amate il mare non dovete perdervi le isole di Sal e Boa Vista.

Namibia

La Namibia è famosa turisticamente per il suo deserto, chiamato appunto deserto del Namib e popolato da una fauna particolarissima. Qui si possono scorgere anche le prestigiose dune rosse di Sossusvlei, mentre per ammirare gli animali ci si può dirigere presso il Parco Nazionale di Etosha, piuttosto chiacchierato per le possibilità che offre quando ci si organizza per un safari. E come dimenticare il Fish River Canyon? Il secondo al mondo per dimensioni!

Kenya

Per gli amanti del safari, e per coloro che sono intenzionati ad ammirare da vicino i cosiddetti “Big Five”, il Kenya appare come una soluzione di viaggio altamente stimolante. Infatti, è qui che si trova la riserva naturale del Masai Mara, dove per l’appunto c’è una varietà di animali pazzesca. Tuttavia, questo paese è perfetto anche per chi vuole semplicemente rilassarsi godendosi l’ambiente circostante, ad esempio realizzando delle intense sessioni di trekking: è allora il caso di recarsi prima a Diani Beach e poi al Monte Kenya.

Botswana

Il Botswana è un paese meraviglioso perché offre ai turisti un’opportunità incredibile, data dall’esplorazione del rinomato Delta dell’Okavango. Si tratta di un habitat unico popolato da numerosi animali e arricchito dalla presenza di piante particolarissime, con corsi d’acqua che creano un paesaggio da cartolina.