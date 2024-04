Gigi D'Agostino torna a suonare anche a Torino: appuntamento al Sonic Park Stupinigi

Adesso è ufficiale: Gigi d’Agostino farà il suo primo concerto torinese, al ritorno dopo la malattia, al Sonic Park Stupinigi. La voce del ritorno sul palco, dopo l’esibizione di Sanremo, serpeggiava già da tempo, ma ora è arrivata la conferma dai canali social del festival.

Il deejay, dopo due anni trascorsi a combattere per ritrovare la salute, torna sulle scene e farà ballare la Palazzina di Caccia di Stupinigi il 14 luglio alle ore 21. Il capitano, che ha fatto scatenare diverse generazioni sulle note di L'Amour Tourjours e Lento Violento, tornerà per la prima volta alla consolle il 21 giugno a Milano, poi la tappa torinese.

Qualche settimana fa è uscito il suo ultimo brano Shadows of the Night, un riadattamento del suo pezzo Another Way del 1999 con la collaborazione di Boostekids.