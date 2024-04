Giro della Provincia, in Prefettura il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica: ecco cosa è emerso (foto di repertorio)

In vista dello svolgimento del 28° Giro della Provincia di Biella – 82° Trofeo Torino-Biella, che si terrà il prossimo 21 aprile, il prefetto di Biella Silvana D'Agostino ha convocato il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ampliato nella sua composizione con la partecipazione della sezione di Polizia Stradale di Biella, della Polizia Locale e dell'organizzatore della competizione ciclistica in parola.

Il percorso di gara interesserà tratti di strade comunali e provinciali ricadenti nei comuni di Biella, Gaglianico, Verrone, Benna, Massazza, Villanova Biellese, Villa del Bosco, Sostegno, Crevacuore, Pray, Portula, Valdilana, Veglio, Camandona, Bioglio, Pettinengo, Zumaglia e Ronco Biellese. Finalità del comitato è stato quella di definire la cornice di sicurezza entro la quale si svolgerà la predetta manifestazione sportiva.

Gli indirizzi emersi all'esito della citata riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica verranno tradotti in misure operative in sede del tavolo tecnico che si terrà in Questura il 18 aprile prossimo. L'ordinanza di sospensione della circolazione stradale, che verrà successivamente adottata dal Prefetto, disporrà la sospensione temporanea della circolazione per entrambi i sensi marcia, per i tratti stradali al di fuori dei centri abitati e per i tratti stradali inclusi nei centri abitati ma non comunali sino al termine della competizione.

I Comuni i cui centri abitati sono interessati dal percorso di gara su strade di proprietà comunale, ricevuta l'ordinanza prefettizia, adotteranno le rispettive ordinanze di limitazione al traffico per strade di competenza, uniformandosi alla durata della sospensione disposta dal Prefetto.