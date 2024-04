Tennis, Stefano Napolitano conquista Challenger di Madrid: sale ora al numero 125° del mondo

“L'amministrazione della Città di Biella si complimenta con Stefano Napolitano per il nuovo prestigioso successo. Il tennista biellese ha infatti vinto il Challenger di Madrid”. Così si legge nella pagina Facebook di Città di Biella.

E aggiunge: “Nel suo percorso il ventinovenne ha superato il lituano Vilius Gaubas, il ceco Vit Kopriva, lo svizzero Marc-Andrea Huesler, il kazako Mikhail Kukushkin e in finale l'altro svizzero Leandro Riedi. Napolitano ha festeggiato il terzo successo nei Challenger – il secondo in questa stagione - guadagnando così 33 posizioni in classifica. Questa settimana è numero 125 del mondo, il suo nuovo best ranking: era infatti arrivato fino al 152° posto nel 2017”.