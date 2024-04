Ginnastica Biella nella parte alta della classifica, buone prove a Padova

Si è concluso il campionato a squadre di serie C con la gara di Padova, domenica 14 aprile. Nonostante un periodo non facile e fortunato, la squadra non ha sfigurato chiudendo il campionato in settima posizione. Senza errori la gara delle più giovani atlete, Rebecca Cangiano e Veronica Pastorato.

Splendida l’esecuzione del Corpo Libero di Emanuela, atleta in prestito dalla società Ginnastica Casalbeltrame allenata da Federica Berta. Qualche errore invece per Eleonora Ghione e Martina Ettolli che esegue comunque un buon Volteggio. Assente, Virginia Zanetta per un piccolo infortunio, mentre Anna De Filippis, in stampelle per un incidente più serio, non ha voluto mancare nel suo sostegno a bordo campo!

La Società, ringrazia come sempre la Tecnica Irina Sitnikova per aver accompagnato in gara le atlete e il gruppo genitori in supporto.