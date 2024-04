Cossato premia gli sportivi dell'anno

Una bella cornice di pubblico ha presenziato venerdì sera al teatro comunale di Cossato alla premiazione degli sportivi cossatesi dell'anno, manifestazione organizzata dal gruppo Amici dello Sport di Cossato con il patrocinio del Comune.

Alla presenza della medaglia d oro dei 10.000 metri ai campionati europei del 1986, Stefano Mei e ora presidente FIDAL nazionale come ospite d onore, in compagnia della presidente regionale FIDAL Clelia Zola e del presidente Fitet Paolo Lentini a fare da degna cornice, sono stati premiati gli atleti e le società che si sono maggiormente distinti nell' arco dell' anno agonistico 2023.

Eleonora Ghione per la ginnastica artistica e la società Splendor 1922 per il tennistavolo hanno ricevuto il massimo riconoscimento in base agli ottimi risultati conseguiti sul campo. Ma molti altri atleti sono saliti sul palco del teatro per ricevere i significativi riconoscimenti.

La serata presentata da Fabio Marzaglia affiancato da Vanessa Valli e dalla presidente del gruppo amici dello sport di Cossato Patrizia Mantillaro, ha avuto anche un momento toccante alla consegna del premio alla memoria di Danilo Menotti, da sempre a fianco degli Amici dello Sport e per molti anni responsabile comunale dell'ufficio sport del comune.

Il premio è stato consegnato dalla presidente Patrizia Mantillaro a Lorena Faresin, moglie del compianto Danilo. Ad allietare la serata il coro dell Speranza diretto da Elena Turcato, l'esibizione della scuola di Taekwondo e le bravissime ballerine di Arte danza.

Questo l'elenco dei premiati: Simone Menchini, Alvaro Miorelli e Stella Bardone per Atletica, Palma Maria per gli scacchi, Flavio Pellerei per OCR, Ilaria Giabardo ginnastica ritmica, Linda Gnerro arrampicata, Kevin Piscopo Calcio, FCD Cossatese calcio giovanile, Manuela Pe' tecnico Parigi/Dakar, Isabella Savoi Ippica, Marco Morello calcio camminato, Federico Cian e Alessandro Bagatello per il taekwondo, Giacomo Vaudano e Alessandro Biola per la Mountain Bike e Andrea Seffusatti per gli Special Olimpics.