Biella, aperte le iscrizioni per la pedalata celebrativa sulla salita di Montagna Pantani

Nel dettaglio del ricco calendario degli eventi collaterali abbinati alla seconda tappa del Giro d'Italia con arrivo al Santuario dì Oropa (domenica 5 maggio), spiccano alla vigilia dello storico evento in programma sabato 4 maggio, tutta una serie di iniziative per ricordare Marco Pantani sulla salita che contribuì a crearne il mito eterno. Ebbene, il Velo Club Piatto 2015, di concerto con il Comune di Biella ed il Velo Club di Castelletto Cervo, e con il patrocinio di Fondazione Marco Pantani Onlus di Cesenatico, organizza una pedalata aperta a tutti per ricordare proprio l’impresa che il Pirata compì domenica 31 maggio 1999 quando, dopo un salto di catena, riuscì a recuperare decine di posizioni per concludere vittorioso, al cospetto del Santuario di Oropa, in maglia rosa, quell’epica tappa.

Modalità operative: per poter far fronte alle esigenze organizzative, viene prevista una preiscrizione, facoltativa, all’interno di un’area dedicata del sito internet www.veloclubpiatto2015.it entro e non oltre domenica 28 aprile. Tale preiscrizione darà diritto ad ottenere un piatto di polenta concia e acqua presso la sede degli Alpini di Biella Favaro (proprio a metà della salita verso Oropa) da consumare dopo l'evento. Sarà indispensabile presentare la contromarca rilasciata in fase di pagamento. L'iscrizione si potrà fare anche in loco, ma in questo caso non è previsto il piatto di polenta.

Verrà rilasciata regolare ricevuta numerata di pagamento, che permetterà agli organizzatori di garantire i seguenti servizi: personale appiedato agli incroci appartenente al Corpo dei Volontari di Protezione Civile di Vigliano Biellese; ambulanza Croce Rossa Italiana di Biella attrezzata per il soccorso con medico a bordo e DAE; 10 motociclette Protectors di Biella per servizio scorta; 2 veicoli per servizio “scorta” muniti di lampeggianti; 1 furgone scopa; un braccialetto fluo “Fondazione Marco Pantani Onlus".

Ritrovo alle 17,30 nei pressi di Cossila, via Santuario d’Oropa; gestione iscrizione e distribuzione gadget istituzionale e buono per polenta concia e acqua. Materiale informatico e segreterie a cura di Velo Club Piatto 2015 e Velo Club Castelletto Cervo. Questa invece è la scaletta di tutte le iniziative previste per la pedalata ad Oropa. Ore 18,00: ritrovo partecipanti iniziative pedalata ad Oropa presso Bandana Pantani, via Santuario d'Oropa (Cossila San Grato). A cura di Biella Biking (Pink Bike Night), Velo Club Piatto e Velo Club Castelletto Cervo (pedalata libera a tutti), Csen Biella (ciclo pedalata elettrica). Raduno biciclette Bianchi modello XL e V2 (referente Alessandro Cossu). Ore 19,00: inaugurazione fontanella presso il monumento "Bandana Marco Pantani"; a seguire illuminazione artistica della scultura. A cura dell'artista Paolo Barichello. Evento organizzato e realizzato grazie alla donazione erogata da Fondazione Marco Pantani Onlus. Ore 19,15: partenza scaglionata dei gruppi partecipanti. In collaborazione con: Protectors Le Mc Italy/Ursis B. Percorso: Cossila S. Grato - Favaro - Cave Favaro - Oropa (ricalcando il percorso della tappa del 31 maggio 1999). Distanza: 8,6 km; D+ 615 mt. Ore 20,00: inizio arrivi al Santuario d'Oropa. Ore 21,00 visita guidata alla Cupola del Santuario d'Oropa illuminata di rosa (a cura del Santuario). Ore 21,00: ristoro presso la sede degli Alpini al Favaro e music live nel piazzale con la cover band dei Ravana (dagli Anni '60 ai giorni nostri). Ore 21,30 - Rientro collettivo verso la Sede Alpini del Favaro, dove verrà distribuita la Polenta Concia.