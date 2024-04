Virtuosismo musicale: Accademia Perosi presenta 3 concerti d'eccezione.

Quattro giovani di straordinario talento: un duo violino e pianoforte, un recital di pianoforte e un concerto di presentazione dell'ultimo disco, con musica di Arvo Pärt

Mercoledì 17 aprile, alle ore 18:30, il Duo violino e pianoforte composto da Luka Ispir e Arthur Hinnewinkel, si esibirà nella Sala Concerti dell'Accademia con un programma che include le sonate di Gabriel Fauré ed Eugène Ysaÿe: due compositori del XIX e XX secolo che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo del repertorio per violino e pianoforte, creando opere di grande bellezza ed espressione.

Venerdì 19 aprile, alle 20:45, Bogdan DugaliÄ terrà un emozionante piano recital presso la Sala Concerti dell'Accademia. Con un repertorio dedicato a Chopin, il pianista mostrerà tutta la sua maestria nell'interpretare le opere del celebre compositore polacco.

Infine, domenica 21 aprile alle 16:30, per i Caffè musicali, Liiv Tahe Lee si esibirà al pianoforte presentando "Diagrams" di Arvo Pärt. Con un approccio minimalista e spirituale, l'artista creerà un'atmosfera meditativa e contemplativa tipica dell'opera del compositore estone.

I biglietti sono disponibili online o presso la biglietteria dell'Accademia Perosi.

Luka Ispir (violino)

Avvicinatosi allo studio del violino a Rouen fin dalla tenera età, Luka Ispir a 14 anni lasciò la sua città natale per recarsi a Parigi e proseguire gli studi con i più grandi maestri. Artista in residenza presso la Queen Elisabeth Music Chapel, sotto la guida di Augustin Dumay, oggi studia all’Accademia Perosi di Biella con Silvia Marcovici; è noto tra gli artisti per il suo virtuosismo, la sua notevole sensibilità e l’originalità delle sue scelte musicali. Premiato in numerosi concorsi internazionali, nel 2015 e nel 2017 ha vinto i concorsi nazionali e internazionali Vatelot-Rampal e Norman Young Talent nonché il 2° premio al concorso internazionale Vittorio Veneto in Italia, nel 2021. Dopo aver brillantemente ottenuto il diploma al Conservatoire National Supérieur de Paris, sotto la guida di Olivier Charlier, Luka ha perfezionato i suoi studi musicali presso la prestigiosissima scuola Hanns Eisler di Berlino nella classe di Stephan Picard. Suona un magnifico violino del famoso liutaio piemontese Pressenda, generosamente prestato dalla Queen Elisabeth Music Chapel.



Arthur Hinnewinkel (pianoforte)

Arthur Hinnewinkel ha iniziato gli studi di pianoforte a Singapore, viaggiando poi in tutta Europa per perfezionarsi negli studi. Dopo aver studiato con Anne-Lise Gastaldi al CRR di Parigi, dove si è diplomato con il massimo dei voti e la menzione della giuria e dopo essersi affermato in diversi concorsi internazionali, è entrato a far parte del Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, all’età di 15 anni con Hortense Cartier-Bresson, dove ha conseguito il Master nel 2021. Ha così avuto l’opportunità di lavorare con artisti come Gary Hoffmann, Claire Désert, François Salque, Itamar Golan e molti altri. Rappresentante della giovane generazione di pianisti francesi, Arthur suona già nei più grandi festival francesi, in particolare al Festival de Wissembourg, al Festival de la Prée e al Festival de Deauville. È artist in residence della Fondazione Singer-Polignac dal 2021.

Bogdan DugaliÄ (pianoforte)

Nato a Belgrado nel 2003, Bogdan Dugalic ha iniziato a studiare pianoforte al Conservatorio “S. Mokranjac” nella classe del prof. M. Gjorgjevic. Attualmente studia con Konstantin Bogino all'Accademia Perosi e con Pavel Gililov all'accademia “Mozarteium” di Salisburgo.

Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti in concorsi internazionali in Serbia, Italia ed Estonia, e dal 2012 lavora regolarmente con il famoso pianista e pedagogo Constantine Bogino. Nel 2016 è apparso come solista con l'orchestra del festival “Musica in Laguna” in Italia eseguendo opere di Mozart, Beethoven, Chopin e Äajkovskij. Con l'ensemble “Le corde di San Djordje” ha eseguito Mozart, Bach e V. Milenkovic.

È stato uno dei vincitori del concorso organizzato dalla produzione RTS intitolato “Giovane e di successo” ed è stato selezionato per eseguire il concerto per pianoforte di Äajkovskij, con l'orchestra sinfonica della RTS. Nel 2018 gli viene assegnata una borsa di studio dalla Fondazione “Bartolomoe Christogori”. All’Accademia “Perosi” ha avuto l’opportunità di studiare con D. Alexeyev, F. Kazanov e M. Widlund. Inoltre ha vinto i premi tra cui: Concorso Pianistico Internazionale “Città di Arona” 2022, 1° premio, Concorso Pianistico Internazionale Isidor BajiÄ 2021, 2° premio, Concorso Pianistico Internazionale “Città di San Donà di Piave” 2019, 1° premio.



Tahe Lee Liiv (pianoforte)

Tähe-Lee Liiv ha già vinto numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali, tra cui il 4° Concorso Pianistico Internazionale di Tallinn nel 2021, il talent show "Klassikatähed" trasmesso in diretta dalla televisione nazionale estone nel 2020 e la Ninth Competition of Estonian Pianists, nella quale ha ricevuto il I Premio e due Premi Speciali a Tallinn nel 2019.

L’artista si è esibita come solista con numerose orchestre, tra cui la Estonian National Symphony Orchestra, la New York Camerata Orchestra, la Tallinn Chamber Orchestra, la Pärnu Town Orchestra e la Alion Baltic Festival Orchestra. Ed è stata ospite di numerosi festival internazionali, tra cui il "Concertino Praga Festival" in Repubblica Ceca nel 2018, il Sibelius Festival nel 2021 e il Mänttä Music Festival in Finlandia nel 2019.

Data: 17-04-2024

Luka Ispir - Arthur Hinnewinkel

Duo violino e pianoforte

Sala Concerti - Accademia Perosi

Ore : 18:30

Intero: 5.00 €

Data: 19-04-2024

Bogdan DugaliÄ Piano recital

Sala Concerti - Accademia Perosi

Ore: 20:45

Intero: 15.00 €

Under 27: 10.00 €

Under 13: 5.00 €

Data: 21-04-2024

Tahe Lee Liiv (pianoforte) presenta Diagrams di Arvo Pärt

Elementi aleatori e casualità controllata Caffè musicale

Aula Magna - Accademia Perosi

Ore: 16:30

Intero: 3.00 €