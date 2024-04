Lunedì 22 aprile al Biella Jazz Club : Paula Morelenbaum Bossarenova Trio

Un grande evento al Biella Jazz Club, lunedì 22 aprile alle 21,30, il concerto della cantante brasiliana Paula Morelenbaum accompagnata dallo storico trio Bossarenova formato da Ralf Schmid al pianoforte e Joo Kraus alla tromba.

Cantante famosissima nel mondo, con suo marito, il violoncellista Jaques Morelenbaum , che è stato al Jazz Club la scorsa stagione, hanno fatto parte del gruppo che accompagnò in tour Antônio Carlos Jobim tra il 1984 e il 1994; insieme hanno inoltre fatto parte del "Quarteto Jobim-Morelenbaum", insieme al figlio di Jobim Paulo e al figlio di questi, Daniel, e del "trio Morelenbaum2/Sakamoto", insieme al compositore e pianista giapponese Ryūichi Sakamoto.

Con gli ultimi album del progetto “Bossarenova” ha saputo unire la tradizione brasiliana tipica con le nuove sonorità più R&B e guardando anche il mondo jazzistico con l’estro e la qualità artistica dei due componenti del trio, i tedeschi Ralf Schmid e Joo Kraus. Due sole date italiane del tour europeo per presentare il nuovo album “Atlantico”.

Nelle acque dei mari pieni dei sacrosanti segreti degli dei della mitologia greca, Paula Morelenbaum, Joo Kraus e Ralf Schmid - membri del Bossarenova Trio - si sono ispirati per costruire l'aura di "Atlantico", progetto nato nelle profondità oceaniche della musica brasiliana che, sotto forma di una grande ondata di lirismo e poesia, prefigura raggiungere le coste dei continenti Alveare. Paula, Joo e Ralf, partner di progetti precedenti - "Bossarenova" (con la SWR Big Band di Stoccarda) e “Samba Preludio” - espongono le ragioni per cui sono celebrati a livello internazionale. "Atlantico" è la prova della potente versatilità di questi artisti, in un disco unico che rilegge opere consacrate. Impeccabili nell'esecuzione di un modello ibrido di produzione musicale, che si colloca tra la capacità di utilizzare suoni sintetici e creatività nell'applicazione di questi meccanismi sempre in modo intersezionale, senza mai annullare l'espressione umana, il trio si tuffa nella propria musica con correttezza e sicurezza. . Il risultato è un'opera tanto ricca e plurale nella presentazione del repertorio quanto in relazione al concetto. Il Bossarenova Trio incontra Carlos Lyra e Ronaldo Bôscoli ("Se é tarde me perdoa"), celebra João Donato e Marcos Valle ("Não tem nada não"), si inchina a Edu Lobo ("Vento Bravo"), così come la famosa partnership tra Ivan Lins e Vítor Martins ("Quem me dera"), porta in primo piano la poesia di Egberto Gismonti e Geraldo Carneiro ("Água e Vinho"), segue le tracce di Roberto Menescal e Luís Fernando Freire ("Amanhecendo"), ricorda Caetano Veloso ("Sou voce"), salva Newton Mendonça e Tom Jobim ("Samba de uma nota só"), Jobim, il maestro sovrano che, peraltro, invitò Paula a comporre la Banda Nova e con il quale lavorò per dieci anni. La delicatezza armonica della Bossa Nova continua ad essere il porto sicuro di questi tre artisti anche nelle revisioni del classico "Que reste-t-il de nos amours?" di Léo Chauliac e Charles Trenet e "L'uomo che amo" di George Gershwin.

Ha scritto il noto critico musicale brasiliano Vagner Fernandes : "Atlantico" è una nuova pietra miliare di questo virtuoso trio. Pionieri esponenziali della nostra arte ma anche delle nostre memorie affettive, Paula Morelenbaum, Joo Kraus e Ralf Schmid - accompagnati dalle percussioni di Amoy Ribas e Marcio Tubino e dal contrabbasso di Guto Wirtti - realizzano un progetto di ricongiungimento con il passato che è non definito dal tempo cronologico. È una sinfonia senza tempo che traduce tutta la bellezza e il fascino della musica popolare brasiliana e dei suoi compositori.

Per il direttivo del Biella Jazz Club è un grande risultato portare una delle artiste più rappresentative della musica brasiliana attuale in una stagione ai massimi livelli per qualità e livello assoluto dei musicisti che l’anno composta.

I concerti sono finanziati dai bandi di Fondazione CR Biella, Città di Biella “ Assessorato alla Cultura”, Consiglio Regionale del Piemonte e dagli sponsor privati Nuova Assauto Group, Birra Menabrea, Acqua e Farina e Filrus.