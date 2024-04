"Infodemia D.3", allo Spazio Hydro i Macchiato Funky

"Infodemia D.3" è il titolo dell'album che la band biellese Macchiato Funky presenterà questa sera, venerdì 19 aprile, alle 21:30 allo Spazio Hydro.

La serata sarà ulteriormente arricchita dalla performance dei Cletus, un collettivo musicale strumentale nato a Torino alla fine degli anni 90.

Macchiato Funky è uno spazio di gioco e di sperimentazione musicale nato verso la fine degli anni 90 come sestetto acustico. Nel 2001 viene pubblicato l’album “EXIT”, a cui segue un lunghissimo stop che si interrompe solo nel 2017, anno in cui Massimo Ferretto (chitarra) e i fratelli Nicolò (basso) e Michele Seggiaro (chitarra) decidono di riaprire quello spazio di libertà di composizione musicale che a tutti e tre mancava da tempo. Nel novembre dello stesso anno i Macchiato Funky chiedono il supporto a Di Bos (Adriano Bossola, curatore dell'etichetta romano/biellese La bèl) per lo sviluppo di alcune nuove idee. Ne scaturisce una sintonia immediata grazie alla quale, nel Maggio del 2018, vede la luce "BUGELLA 20-50”, una sorta di concept album dedicato alla loro città di origine.

L’animo funk di Massimo, Nicolò e Michele si sposa felicemente con le sonorità electro-sperimentali di Di Bos, creando una sorta di funkytronica dalle larghe vedute. Nei due anni successivi lo stile compositivo cambia ancora: Di Bos torna a percuotere pelli “reali” e i brani, nati dalle improvvisazioni eseguite con i quattro strumenti analogici, sono poi costruiti e arrangiati in una dimensione digitale ed elettronica da Adriano.

Lo stop dovuto alla pandemia e le difficoltà di ciascuno rallentano molto il lavoro, ma finalmente nel giugno del 2023 esce “INFODEMIA D.3”, un album che vuole rappresentare un viaggio emotivo attraverso la solitudine e la confusione generati dall'alienazione e dall'eccesso di informazioni che ci investono quotidianamente.