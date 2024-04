“Insieme per l’autismo”: a Gaglianico la serata musicale benefica.

Venerdì 3 Maggio alle ore 21.00, presso l'Auditorium comunale di Gaglianico, si terrà la serata musicale di beneficenza “Insieme per l'autismo”, un'iniziativa per la raccolta fondi a favore dell'Associazione Nosea amici di Marco Bettin, per sostenere un importante progetto per i bambini autistici.

Sul palco si esibiranno musicisti e cantanti biellesi con repertori che spaziano dalla musica melodica fino al blues e al jazz:

Mauro Ratiglia (tastiera) e Marisa Tessera (voce)

Gioela Scomazzon (voce/chitarra)

Edo Trio: Edo Ramella (sax) Daniele De Palma (tastiere) Mauro Duò (batteria)

Anedda Brothers: Luca Anedda (fisarmonica) e Gabriele Anedda (voce/chitarra)

e Frank Kpadè (voce).

Ingresso ad offerta libera.

Si ricorda che l'incasso sarà interamente devoluto per le attività dell'Associazione Nosea amici di Marco Bettin.