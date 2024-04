Riascoltati per voi: Grand Funk Railroad - Shinin' On (1974).

Pubblicato dalla casa discografica Capitol Records, nell’aprile di cinquant’anni fa i Grand Funk, con “Shinin' On”, cambiano direzione e lasciano un solco importante nella loro carriera. Tant’è che il disco in questione è un vero e proprio caleidoscopio di generi: tra hard rock, blues, funk e soul, la band in quel 1974 esplora nuovi territori musicali pur rimanendo fedele alle proprie radici.

Il brano di apertura, "Shinin' On", è un rock ad alta energia con un ritornello orecchiabile e un ritmo trascinante; anche la stessa “To Get Back In", è un “funkettone” con un riff di chitarra da urlo, non a caso entrambe le canzoni si sono posizionate al primo posto nella “Billboard 100” del 1974. Segnalo inoltre la divertentissima cover "The Loco-Motion”; i due lenti-soul "Carry Me Through" e "Little Johnny Hooker”, le schitarrate presenti in quest’ultimo brano sono veramente sontuose, così come in “Destitute and Losin’". Questi sei brani li posso considerare sicuramente tra i miei preferiti. Queste canzoni dimostrano la versatilità, la volontà ed il coraggio del gruppo nella sperimentazione di stili differenti.

"Shinin' On”, oltre ad essere stato lodato dalla critica musicale, è stato uno straordinario successo commerciale e in grado di raggiungere la quinta posizione nella classifica “Billboard 200”, oltre alla certificazione disco d’oro!

A mio modesto parere, sebbene non sia il loro lavoro più innovativo, è comunque un album da ascoltare più e più volte, per apprezzare le sfumature presenti in tutti i 47 minuti.

Voto: 9

Tracce:

1) Shinin’ On – 5:58

2) To Get Back In – 3:55

3) The Loco-Motion – 2:45

4) Carry Me Through – 5:31

5) Please Me – 3:37

6) Mr. Pretty Boy – 3:08

7) Gettin’ Over You – 3:58

8) Little Johnny Hooker – 5:10

9) Destitute and Losin' – 7:03

10 Shinin' On – 6:08 (Traccia bonus - 2002 Remix)

Durata: 47 minuti.

Formazione:

Mark Farner (voce, chitarra, guitaron e armonica); Craig Frost (voce, organo, clavinet, pianoforte, moog e mellotron); Mel Schacher (basso) e Don Brewer - (voce, batteria e percussioni).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate: non solo di “Shinin' On”, ma anche dei Grand Funk Railroad e della loro musica.

Al prossimo riascolto…