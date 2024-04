Al Biella Jazz Club arriva Francesca Ajmar con il suo quintetto

Dopo il grande successo del Concerto di Gala con l’orchestra “Banda Verdi – Città di Biella all’auditorium di Città Studi, riprende l’attività concertistica del Jazz Club nella storica sede, martedì 16 aprile, alle ore 21.30, sale sul palco di Palazzo Ferrero la cantante Francesca Ajmar, accompagnata dal suo quintetto, per la presentazione dell’ultimo lavoro discografico “Luz do Mar”.

Un quintetto jazz d’eccezione composto da, Francesca Ajmar voce solista, Carlo Nicita al flauto, Simone Daclon pianoforte, Tito Mangialajo Rantzer al contrabbasso e Rodolfo Cervetto alla batteria, presenta il nuovo CD Luz do Mar, pubblicato da Auditoria Records, a nome di Francesca Ajmar, attraverso un repertorio raffinato ed intenso, per musica e testi. Un viaggio musicale che scorre tra composizioni originali di Ajmar e di Nicita, che si intervallano con maestria ad un’attenta e mai scontata scelta di brani di grandi compositori brasiliani dagli anni ’30 in poi: dai precursori della Bossa Nova come Ary Barroso, Johnny Alf, a Carlos Lyra e l’influenza del jazz, Baden Powell e Vinicius de Moraes, arrivando a compositori contemporanei del Minas Gerais e di Rio de Janeiro, come Toninho Horta e Moacyr Luz. Tra i pezzi autografi, una dedica particolarmente sentita verso l’opera del grande scenografo Lele Luzzati.

Un’elegante varietà di colori, di cura negli arrangiamenti, perfettamente amalgamati nell’organicità di questo ensemble. Il concerto fa parte del festival “Vermut!” e prima dell’esibizione musicale si terrà una degustazione del popolare liquore piemontese, verrà offerto il Vermouth Vandalo , in collaborazione con Glep Beverage. Grande attesa per il concerto di Paula Morelembaum per lunedì 22 aprile, solo due date italiane per il tour “Atlantica” della cantante brasiliana con il BossaRenova Trio accompagnata da Ralf Schmid al pianoforte e Joo Kraus alla tromba. Per informazioni scrivere a info@biellajazzclub.it La stagione numero cinquantotto del Biella Jazz Club è finanziata dai bandi di Fondazione CR Biella, Città di Biella “Assessorato alla Cultura”, Consiglio Regionale del Piemonte.