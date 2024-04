Vittorie e molti podi per Bi Roller ai Campionati Regionali Pista

Ieri, domenica 14 aprile, in una caldissima giornata primaverile, alla pista della Colletta di Torino, si sono svolti i Regionali Pista Piemontesi di Pattinaggio Corsa per le categorie R12RAJSM e ASD Bi Roller Pattinaggio Biella conquista la terza posizione del podio come società. Ottimo esordio di stagione grazie alle ottime prestazioni dei pattinatori biellesi giallo-azzurri che hanno guadagnato due gagliardetti da Campione Regionale con i due fratelli Rocchetti, Michele e Susanna, e parecchie altre posizioni da podio: 4 secondi posti, 4 terzi posti, ottenendo quasi tutti la qualifica ai Campionati Italiani Pista che si svolgeranno a luglio a San Giorgio delle Pertiche.

Ecco il dettaglio dei risultati: Michele Rocchetti, categoria Allievo, ha ottenuto il gagliardetto di Campione Regionale con il 1’ posto nella gara lunga 5000 metri a punti e un 2’ nella gara sprint, giro contrapposto. Della pari categoria, Andrea Mazzola non ha gareggiato a causa di una fresca frattura al polso ma ha conquistato comunque, come regolamento, la qualifica ai Campionati Italiani Pista. Annibale Sangiorgi, categoria Junior, pur essendo fortemente acciaccato per uno stiramento, ha comunque conquistato il terzo posto sia nella gara sprint che nella gara lunga ottenendo la qualifica per gli Italiani. Susanna Rocchetti, categoria Junior, ha conquistato il gagliardetto di Campionessa Regionale grazie alla 1’ posizione nella gara lunga 5000 metri a punti e, inoltre, un 2’ posto nella gara sprint. Un 2’ posto anche per Dora Ferretto nella gara lunga 5000 metri a punti e 4’ posto nella gara sprint. Bravissima Matilde Granitzio, alle prime gare come agonista di categoria Allieva, che nonostante non sia riuscita ad ottenere ottimi risultati nelle gare personali, ha supportato con coraggio e determinazione le due compagne di squadra Junior, Rocchetti e Ferretto, contribuendo a conquistare la 2’ posizione per il team nella gara di staffetta americana. Pregevole prestazione anche per Achille Sangiorgi, al primo anno nella massima categoria Senior, che ha corso molto bene sia nella gara sprint, giro contrapposto, chiudendo con un ottimo tempo in 6’ posizione, sia nella gara lunga 5000 metri a punti, dove si è fatto sfuggire sul traguardo i punti al primo giro ma ha corso con grinta, tenendo la gara per l’intera durata, chiudendo in 7’ posizione e conquistando così la qualifica per i Campionati Italiani Pista. Il team composto dai fratelli Sangiorgi, Annibale e Achille, e da Saverio Valli, categoria Senior, ha corso anche una buona gara di staffetta americana nella massima categoria, conquistando un 4’ posto.

Pochi giorni di riposo e poi, mercoledì, un gruppo di atleti Bi Roller partirà per Geisingen dove, sulla più veloce pista d’Europa, da giovedi’18 a domenica 21, si svolgerà l’importante tappa di European Cup. Seguiranno, la domenica successiva, 28 aprile, di nuovo alla Colletta di Torino, i Campionati Regionali Strada per tutte le categorie. Così come ai Campionati Regionali, anche alla tappa internazionale di Germania e ai Trofei interregionali e ai Campionati Italiani, Lauretana e Sellmat supporteranno per tutta la stagione agonistica, che sarà lunga e ricca di eventi, i pattinatori biellesi. In bocca al lupo a tutti!