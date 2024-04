TT Biella: Weekend di campionato. Salvezza raggiunta in B1 per Carrozzeria Campagnolo

Dopo una lunga pausa durata più di un mese, sono ripresi, in questo week-end, i campionati a squadre, ormai giunti all’epilogo. Si è giocata, infatti, la sesta e penultima giornata, che ha visto gli atleti del TT Biella impegnati in ben dieci incontri, nove dei quali si sono chiusi vittoriosamente, con la sola sconfitta patita dal team di C1 contro il Moncalieri.

Serie B1.

Salvezza invece matematicamente raggiunta per il team del T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo, che milita nel campionato di B1. Con la bella vittoria, 5 a 2, conquistata fuori casa contro la formazione del Pieve Emanuele, i biellesi non solo riscattano la sconfitta patita nella gara di andata, ma si assicurano altresì la permanenza in questo campionato. Trascinato da Simone Cagna, che dopo una partenza lenta, è andato via via crescendo per chiudere il match con un perentorio 3 a 0 rifilato al bravo Mascagni, terza forza del girone con oltre l’80 % di vittorie, il TT BIella porta a casa un risultato alla vigilia non proprio così scontato. I restanti punti arrivano per mano di Eugenio Panzera, perfettamente ripresosi dalle problematiche muscolari che lo avevano appiedato per un lungo periodo, e da Vincenzo Carmona.

Classifica: Visionottica New Tt Pieve Emanuele-B,22; A4 Verzuolo Tonoli,18; Visionottica New Tt Pieve Emanuele-A,16; Tt Vigevano Sport - O.Met Group Srl,14; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,12; A4 Verzuolo Scotta,12; Asd Us Villa Romano',10;; Aon - Milano Sport Tennistavolo,0.

Serie C1.

L’incontro tra il T.T. Biella Reale Mutua - Pelle e Bagolin e il Moncalieri, due formazioni impegolate nella zona calda della classifica, si è disputato tra le mura amiche del PalaSantoStefano, ed è stato, come da previsioni, combattutissimo. A nulla purtroppo è valsa la magnifica prestazione di Matteo Passaro, perentorio autore di tre punti, che mette in fila, senza mai dover ricorrere al quinto set, Rolle, Marchini e Perri. E’ rimasto purtroppo a secco il capitano David Dabbicco, il quale, in non perfette condizioni di salute, si vede anche annullare ben quattro match-point da Perri (-9/-7/9/5/12). Buona gara pure per Fabio Cosseddu, autore di un punto e battuto solamente al quinto set sia da Rolle (-9/7/-10/8/5) sia, sul quattro pari, da Marchini (5/7/-6/-9/8). Chance di salvezza ci sono ancora: tutto e rimandato all’ultima giornata dove la squadra si giocherà l’intera posta in palio, nel match di Villadossola.

Classifica: Asd Tt Romagnano,26; Tennis Tavolo Torino,18; Tt Ossola 2000 Mokavit,14; G.S. G. Regaldi Novara,14; Tt Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin,10; Asd Tt Gasp Moncalieri "B",10; Tennis Tavolo Gallarate,9; Tt Silver Lining Asd 'A' ,0.

Serie C2.

Un altro verdetto ormai conclamato è quello della squadra del T.T. Biella - RDM Automazioni e Sicurezza nel campionato di C2. Per loro, con la vittoria di sabato, la prima posizione in classifica è cosa certa. L’incontro che li ha visti opposti al Moncalieri si è chiuso con il punteggio di 5 a 2 con i punti persi da Alaa Noureldin, battuto da Molino e Mattia Noureldin da Fedeli (-7/8/6/-9/6). Tutto facile sia per Luca Lanza sia per il capitano Stefano Erba (entrato in sostituzione di Alaa Noureldin), che superano entrambi Papapietro e Fedeli. Per il team, ultima gara di campionato a parte, l’appuntamento ora più atteso è fissato per sabato 18 maggio con la prima fase dei play-off promozione.

Classifica: Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,20; Asd Tt Romagnano,16; Tennis Tavolo Torino B,16; Asd Tennistavolo Novara Hcm,12; G.S. G. Regaldi Novara,8; Tt San Salvatore - Terme Di Montevalenza,6; Asd Tt Gasp Moncalieri,0.

Serie D1.

Vittoriosa anche la formazione del Tt. Biella Tintoria Ferraris che disputa il campionato di D1. Opposti al Vigliano la compagine, complice anche un piccolo infortunio occorso al capitano avversario, Adrian Panaite, porta a casa un importante risultato. Quattro a due l’esito del match con i punti degli avversari conquistati da Cenedese su Federica Prola e Stefano Torrero. Completava la formazione della squadra Lodovica Motta, mentre quella degli ospiti, Marino.

Classifica: Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,19; Pol Vigliano Studio Dentistico Loro,18; Tt.Ossola 2000 Rist. Terminus,14; Tt. Biella Tintoria Ferraris,10; Asd Tennistavolo Novara Hcm,7. G.S. G. Regaldi Novara,5; A.S.D. Splendor 1922,5;

Serie D2.

La bella serie di risultati positivi è proseguita anche a Oleggio dove, domenica mattina, il team del T.T. Biella Pizzeria Giordano ha battuto i padroni di casa con il severo punteggio di 6 a 0. Tutte vittorie per tre a zero, ad eccezione della partita di Gianni Massazza su Toscani, terminata in bella (-9/9/-6/8/11). Con i colori del TT Biella hanno giocato, oltre a Massazza, anche Federico Arno e capitan Michele Motta, mentre completavano la formazione dei padroni di casa Bagnati e Valentini.

Classifica: Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,25; Tt.Ossola 2000 Balabiott Gastropub,19; Tt. Biella Pizzeria Giordano,16; Tt Oleggio,12; Tt.Ossola 2000 Mulino San Giorgio,13; Tt Baveno Lago Maggiore,12;; Asd Tt Romagnano B,6; Asd San Giuseppe,1.

Serie D3.

Giornata favorevole anche in D3 per i giovani del T.T. Biella Barbera Auto, che si impongono, in casa, alla formazione A della Sisport con il punteggio di 5 a 1. A punti Luca Rizz, Wu Jin Hao e Gabriele Marfisi, mentre al palo rimane Gabriele Carisio. battuto, nella partita d’esordio, al quinto set da Tabor (8/-7/12/4/5). Oltre a questi, per gli ospiti, hanno giocato Tuberosi e Comar.

Classifica: A.S.D. Splendor 1922,21; Asdtt Ivrea,16; Coumba Freide Tt Aosta,15; Asd Polisportiva Fc Vigliano,11; Tt. Biella Barbera Auto,11; Tennistavolo Sisport A,3; Tennistavolo Sisport D,1.

Serie C femminile.

A Settimo Torinese, nell’impianto sportivo della Sisport, si è giocato domenica il quarto ed ultimo concentramento del campionato di serie C femminile. Tra le quattordici squadre iscritte presenti anche il team del Tennistavolo Biella-Legno, composto da Federica Prola e Lodovica Motta.

Gli ultimi quattro turni di gare si sono chiusi con altrettante vittorie per le portacolori biellesi. Il primo incontro, iniziato alle ore 10, ha visto opposte le ragazze di Biella al Novara, formazione al momento imbattuta. La prima partita è stata vinta la vince in tre set da Palazzo su Prola (6/10/11). Poi è stata la volta di Motta contro Ramazzotti e, da questa partita in avanti, tutti gli scontri si sono conclusi al quinto set, per una durata totale del match di due ore e venti minuti. Con la sofferta vittoria di Lodovica Motta (-9/6/-4/9/8) il punteggio è tornato in parità. Combattutissimo anche il doppio, con le biellesi che alla fine si impongono (11/-7/6/-9/7); Lodovica Motta, non al meglio della condizione atletica, non la spunta invece con Palazzo; il match è stato molto teso e tattico, e, alla fine, è stata la novarese ad avere la meglio (-6/7/-8/9/7). Sul due pari, l’incontro si è chiuso con la partita tra Federica Prola e Ramazzotti. Il pronostico di certo non arride alla biellese, visto che ultimamente Giulia Ramazzotti ha mostrato, nei confronti dell’avversaria, una sensibile supremazia; tuttavia, con una tattica accorta, la brava atleta biellese prende coscienza, sin dal primo set, di poter mettere in difficoltà l’avversaria: Federica ci crede sino alla fine e nell’ultimo parziale, l’avversaria crolla letteralmente (-9/-6/8/9/3).

Per fortuna i match successivi non hanno presentato particolari difficoltà, visto che le atlete del TT Biella erano visibilmente provate. Tre a zero con Regaldi con punti di Prola su Rossati, di Motta su Negrini più il punto del doppio. Tre a zero con CRDC, con punti di Motta su Sobrero, di Prola su Nigra e il punto del doppio. E infine tre a uno con Sisport, contro cui le atlete biellesi perdono la partita di doppio, opposte a Guglielmini e Fumero, ma conquistano i tre punti nel singolo contro Chen (Prola) e contro Fumero e Guglielmini (Motta). La classifica finale del girone vede il Tennistavolo Biella-Legno, con una sola sconfitta al passivo, in prima posizione, appaiato, a parità di punti, con Novara e Torino. Il quoziente dei set però penalizza la squadra e la relega in terza piazza.

Classifica: Asd Tennistavolo Novara Hcm, 24, Tt Torino A,24, Tt Biella-Legno, 24, Asd Area172,16, G. Regaldi Novara, 16, Tt Sisport Black, 16, Tt.Ossola 2000 Pink, 12, T.T. Oleggio Fideuram, 10, A4 Verzuolo Etea, 10, A4 Verzuolo Benebanca, 8, Asd Tt Gasp Moncalieri, 6, G.S. Crdc Torino, 4, Sial A, 4, Tt Torino B, 4.