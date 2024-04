Biella, Accademia Pietro Micca: oltre 300 ginnaste ai campionati individuali.

Domenica intensa all'Accademia della Pietro Micca dove, ancora una volta, più di trecento ginnaste hanno calcato la pedana per affrontarsi nella seconda prova del Campionato individuale Silver LB. Nella gara di livello avanzato senza le parallele arriva il podio per Carlotta Follador che agguanta il terzo posto nella categoria allieve 2, mentre Francesca Enrico e Ludovica Bellino sono decima e undicesima; nella categoria successiva Nicole Marinoni termina dodicesima, mentre Sofia Ghirardello chiude la gara dodicesima, resistendo ai tanti acciacchi fisici che la affliggono.

Arrivano soddisfazioni anche dalla competizione che prevede tutti e quattro gli attrezzi olimpici, dove Giulia Iannibelli conquista la vittoria nella sua categoria. Prima esperienza per lei nella gara con le parallele, così come per Anna Giletta che termina sesta tra le junior 1 e Nina Plankensteiner nona nella categoria allieve 4; la stessa di Giulia Monteleone che sale ancora sul podio, aggiudicandosi il bronzo.

Tra le più grandi, qualche errore per Emma Gugliotta che termina all’ottavo posto, mentre Lodovica Depetris e Sofia Sangalli, che condividono le loro ore di allenamento in palestra, condividono anche il podio, conquistando il primo e il secondo posto nella categoria junior 3 dove giunge quarta Giulia Pozzati. Gare terminate per le ginnaste di Pietro Micca che ora si prepareranno per la fase Nazionale che si terrà a fine giugno a Rimini.