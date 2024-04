Rally: nuova avventura di Alyssa Anziliero al Trofeo Maremma, FOTO

Nuova avventura per Alyssa Anziliero nuovamente in veste di navigatrice questa volta nei rally moderni; la giovane driver griffata Rally & co ha infatti ripreso il quaderno delle note per dettarle a Nicolò Ardizzone giovane e promettente driver valsesiano .

L’occasione per i due giovanissimi e’ stato il Trofeo Maremma, prima gara di 7^ zona con partenza da Follonica, nella quale a bordo della Renault Clio dopo 9 prove speciali e 65 km hanno centrato la 27° piazza assoluta ma ,risultato molto più importante , il 2° posto nella combattutissima classe rally5 persa per soli 12 secondi contro il fortissimo pilota locale Mattia Giannini.

“Una bellissima esperienza per me – dice Alyssa- al fianco di Nicolò che mi ha impressionato sia per la velocità che per la gestione di gara. Puntiamo a vincere il trofeo di zona nella classe rally 5 e correremo insieme per il resto della stagione senza tralasciare il mio impegno come pilota nel campionato rally auto storiche.”