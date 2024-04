Running: Fervono i preparativi per la Oremo Run

Il count è iniziato: mancano ormai tre settimane alla terza edizione della Oremo Run, che quest’anno incrocerà il proprio programma con gli eventi dedicati alla seconda tappa del Giro ciclistico d’Italia. L’Oremo Run andrà in scena con l’impegno organizzativo di “Cascina Oremo”, polo educativo diventato ormai punto di riferimento per l’educazione, tra ASD Asad Biella, Sportivamente Scs ONLUS, APD Pietro Micca e la sezione di Biella Running.

Cascina Oremo è un progetto di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

L’evento si svolgerà nella sede di Special Olympics Team Piemonte, con una camminata non competitiva aperta a tutti, senza distinzione di età, abilità e condizione fisica.

La manifestazione si svilupperà in due giorni. Venerdì 3 maggio la conferenza stampa di apertura del fine settimana dedicato al Giro d’Italia, a cura della Fondazione Pantani, alla quale seguirà la gymcana dei bambini all’interno di Cascina Oremo. Il 4 maggio spazio all’evento clou dell’Oremo Run 2024. A partire dalle 12.30 aprirà la segreteria per gli accrediti e iscrizioni alla manifestazione. Alle 14.15 una breve cerimonia di apertura, che darà inizio alle gare, a iniziare dai più piccoli. Alle 14.30 la partenza della YKY Run, gara per i bambini fino agli 8 anni. A seguire la corsa per bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni, in un percorso che si snoderà all’interno di Cascina Oremo per Young Kids e Kids e intorno al perimetro di Città Studi per gli Young. Alle 15 la partenza della “BiRun”, 30 minuti di gara che si svolgerà in staffette composte da due concorrenti, che percorreranno il tracciato dandosi il cambio tutte le volte che vorranno alla fine di ogni giro. Al termine dei 30 minuti di gara verranno calcolati i giri percorsi in totale da ogni coppia.

Alle 15.30 il via alla “Gara Cronometro”, della durata di 30 minuti. Alla fine del tempo verranno calcolati i giri percorsi in totale da ogni atleta. Alle 16.30 infine verrà dato il via alla camminata dell’inclusione dell’Oremo Run che quest’anno, in occasione dell’arrivo di tappa a Oropa del Giro d’Italia, partirà da Cascina Oremo e arriverà in piazza Duomo a Biella, sede del Villaggio di Tappa dedicato al “Pirata” Marco Pantani. Sarà un’occasione unica per portare alla cittadinanza biellese e alle tante persone che saranno presenti nel centro storico della città un importante messaggio di inclusione attraverso la pratica sportiva.

Nel 2023 l’evento ha visto partecipare 860 persone di ogni età e abilità, in un contesto di grande allegria e condivisione. L’Oremo Run 2024 sarà ricca di sorprese: per l’occasione a esempio verranno inaugurati i due Cyclebus, il pulmino a pedali dove bambini, anziani e persone con disabilità raggiungono la loro meta andando in bici tutti insieme. I due mezzi accompagneranno la camminata dell’Oremo Run e verranno mostrati e fatti provare alla popolazione biellese.

GLI OBIETTIVI

Charlie Cremonte, presidente di ASD Asad Biella e Sportivamente Scs ONLUS, parla degli obiettivi della manifestazione: «La Oremo Run è una camminata non competitiva che si distingue per il suo forte impegno verso l'inclusione e la sensibilizzazione riguardo le persone con disabilità. L’obiettivo che ci siamo posti quando abbiamo pensato a questo evento è contribuire ad abbattere le barriere fisiche e psicologiche, creando un ambiente accogliente e stimolante per partecipanti di tutte le abilità. Gli obiettivi sono molteplici: promuovere l'Inclusione delle persone con disabilità, dimostrando che lo sport e le attività ricreative possono e devono essere accessibili a tutti, indipendentemente dalle proprie capacità fisiche o sensoriali. Creare una “Comunità Supportiva” intorno alle persone con disabilità, permettendo a individui di diverse abilità di partecipare tutti insieme a un evento, incoraggiando legami e amicizie che vanno oltre il giorno della camminata, promuovendo un senso di appartenenza e supporto reciproco. Non dimentichiamo l’importanza di promuovere salute e benessere tra i partecipanti. La camminata infatti incoraggia le persone a rimanere attive e a godere dei benefici fisici e mentali che derivano dal fare esercizio all'aperto, in un ambiente sociale e inclusivo. Infine, ultimo ma non per importanza, raccogliere fondi: l'evento è principalmente votato all'inclusione e alla sensibilizzazione, ma serve anche come piattaforma per raccogliere fondi a supporto di attività inclusive e sportive che si svolgeranno a Cascina Oremo».

Per tutti questi motivi la Oremo Run 2024 aspira a essere più di un semplice evento: un movimento che incarna valori di inclusione, comprensione e supporto reciproco, invitando tutti a contribuire alla creazione di una società più accogliente e inclusiva. Non resta che continuare con noi il conto alla rovescia che ci avvicinerà a quello che per noi e il nostro movimento sarà uno degli eventi più importanti dell’anno.

Per le iscrizioni:

- YOUNG KIDS, YK fino agli 8 anni, partenza alle 14.30, iscrizione gratuita con attività ludiche di intrattenimento lungo il percorso.

- KIDS 8-12 anni, YOUNG 13-16, ADULT oltre i 16 anni, partenza rispettiva alle 14.35, 14.40, 16.30, costo iscrizione di 5 euro per Kids e Young, 10 per Adult. Si potrà acquistare il pettorale sul sito www.biellawelfare.it e ritirarlo il giorno della gara, mentre dal 15 aprile i pettorali potranno essere acquistati direttamente nei seguenti punti vendita: APD Pietro Micca, Cascina Oremo, Mombarun, Bibo Sport.

Gli iscritti riceveranno un pacco gara e al termine, a estrazione, ci sarà la distribuzione di premi messi a disposizione da importanti aziende del territorio.

LA GYMCANA DEI BAMBINI DI VENERDÌ 3 MAGGIO

La Gincana dei Bambini è una giornata all'insegna del divertimento e dell'avventura per i più piccoli, dedicata a bambini dai 5 ai 12 anni, organizzata da Sportivamente Scs in collaborazione con ASD Skouters e l'ente di promozione sportiva Csen. In questa festa all'aria aperta, i giovani partecipanti avranno l'opportunità di cimentarsi in emozionanti percorsi in bicicletta, pensati per unire sport, gioco e sicurezza. Oltre al puro divertimento, l'evento promuove l'importanza dell'attività fisica e insegna ai bambini le basi della sicurezza stradale in modo ludico e coinvolgente. Come regalo speciale, i primi iscritti riceveranno un caschetto da bici per bambini, fino a esaurimento scorte, per incoraggiare la pratica del ciclismo in sicurezza fin da piccoli. Un'occasione imperdibile per trascorrere una giornata indimenticabile all'insegna del gioco, dell'amicizia e dell'inclusione. Il ritrovo sarà alle ore 13.30. L'inizio dei giochi sarà alle 14.30, termine alle 16.30.

Ogni bambino dovrà essere munito della propria bicicletta.