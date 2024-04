Riascoltati per voi: Coldplay - Ghost Stories (2014)

“Ghost Stories” è il sesto album del gruppo britannico Coldplay, ed è stato pubblicato nel 2014. Questo lavoro segna un cambiamento significativo nello stile della band, è stata una sorta di svolta introspettiva, è un disco di struggente bellezza, ricco di emozioni profonde.

Elegante, raffinata e curata nei minimi dettagli, la produzione riesce a creare un sound etereo e malinconico: le chitarre acustiche, i pianoforti e gli archi sono i veri protagonisti di questo disco, i quali vengono accompagnati da delicati tocchi di elettronica. Le intense performance vocali di Chris Martin sono il fiore all’occhiello di tutto il disco, ma la parte più interessante è la coesione e l’atmosfera che si percepisce in tutti i quarantadue minuti dell’album.

In sintesi, "Ghost Stories" è un album consigliato per chi è interessato ad un'esperienza più riflessiva e meno enfatica, per gli amanti del pop raffinato e atmosferico e per tutti quegli ascoltatori in cerca di un album malinconico e riflessivo. Sono convinto che sia un disco che merita di essere ascoltato con attenzione e che piacerà a chi apprezza la musica poetica.

Note statistiche: l'album ha avuto un ottimo successo commerciale ed è stato in grado di raggiungere la vetta nelle principali classifiche internazionali. Non solo: il singolo "A Sky Full of Stars" è stato un successo mondiale, così come il loro successivo tour.

I miei brani preferiti sono: “Always in My Head”; “Ink”; ”Another's Arms”; ma soprattutto “A Sky Full of Stars”, bellissima!

Voto: 8,5

Tracce:

1) Always in My Head – 3:36

2) Magic – 4:45

3) Ink – 3:48

4) True Love – 4:05

5) Midnight – 4:54

6) Another's Arms – 3:54

7) Oceans – 5:21

8) A Sky Full of Stars – 4:28

9) O – 7:46 – Suddivisa in Fly On (0:00–3:50) e O (6:22–7:46)

Durata: 42 minuti.

Formazione:

Chris Martin (voce, chitarra acustica, pianoforte e tastiera); Jonny Buckland (chitarra elettrica e tastiera); Guy Berryman (basso e arpa laser) e Will Champion (batteria, voce; loop station e ReacTable).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Ghost Stories” ma anche dei Coldplay e della loro musica.

Al prossimo riascolto…