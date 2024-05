L'Alchimista apre a Gaglianico con nuovi servizi e un angolo dehors per l'estate: “Siamo tornati” FOTO

“L'attesa è finita, siamo tornati. Più forti e più entusiasti che mai”. A parlare Michele Orsalla che annuncia ufficialmente la riapertura de L'Alchimista, prevista per il prossimo 2 maggio.

Il locale si trova allo Sportec Center di Gaglianico, in via Napoli 33, e presenta diverse novità, come racconta lo stesso Orsalla: “Gli spazi sono totalmente rinnovati e più grandi di prima così da soddisfare la sempre maggior richiesta di tavoli, con un'area dehors esterna rivolta alla stagione estiva. Un novità assoluta per la storia de L'Alchimista”. Ma non è l'unica. “A ciò si affiancano molti altri servizi – sottolinea – come l'aperitivo unito ad un angolo dedicato alle stuzzicherie. Apriremo, infatti, alle 19, così da proporre un'offerta che sappia soddisfare appieno i gusti dei nostri clienti”.

Permane il cocktail bar, così come la possibilità di provare un gioco da tavolo in compagnia dei propri amici. “Ne sono presenti di nuovi – prosegue Orsalla - Quindi, l'invito è di venire a provarli. Inoltre, si potrà usufruire della cortesia dei ragazzi che provvederanno a spiegare le regole di base di un nuovo gioco e a supportare gli utenti nei loro primi passi”. Infine, un ringraziamento “al mio socio Luca Debernardi – conclude – che mi ha accolto nei suoi spazi credendo totalmente in questo nuovo capitolo de L'Alchimista. A lui va la mia riconoscenza”.

Proprio Debernardi spiega la genesi di questo progetto: “Conosco Michele da più di 20 anni, è nato tutto in maniera spontanea e inattesa. Entrambi cercavamo di apporre qualche novità all'interno delle nostre attività e, confrontandoci, abbiamo capito che, unendo gli sforzi, le avremmo ottenute. Ad unirci anche il tipo di clientela, prevalentemente giovanile e sportiva che ricerca servizi diversi dalla ristorazione, come l'aperitivo e il cocktail bar. Inoltre, il discorso dei gaming si sposa bene con il mood del centro sportivo, vero e proprio luogo di divertimento. Sarà interessante iniziare questa nuova avventura”.

Gli orari de L'Alchimista sono: giovedì e venerdì, dalle 19 all'1; sabato, dalle 15 all'1. Per info e prenotazioni: 333.4596616.