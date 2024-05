Trasporti: Pichetto, da biocarburanti sostenibili contributo fondamentale a decarbonizzazione

“I biocarburanti sostenibili possono e devono fornire un contributo fondamentale alla decarbonizzazione del settore trasporti a livello globale, portando significativi benefici: maggiore sicurezza energetica, facilità di integrazione negli attuali sistemi di logistica, stoccaggio e distribuzione del carburante nonché utilizzazione nei veicoli esistenti, promozione di una logica di economia circolare e creazione di valore per le comunità locali, favorendo pratiche agricole e forestali sostenibili”. Questo il messaggio lanciato da Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, nel corso del Forum Internazionale di Torino sui Biocarburanti Sostenibili organizzato dal MASE in collaborazione con il Politecnico di Torino, evento della Planet Week in corso nel capoluogo piemontese a poche ore dall’avvio del G7 Clima, Energia e Ambiente.

Il Forum è stato aperto dal saluto del Rettore del Politecnico di Torino, Prof. Stefano Corgnati e ha visto la partecipazione dei Ministri: Marina Silva, Ministro per l’Ambiente e il Cambiamento Climatico del Brasile – Presidenza G20; Elnur Soltanov, viceministro dell’Energia della Repubblica dell’Azerbaigian – Presidenza COP29 e Alex K. Wachira, viceministro Energia e Petrolio del Kenya. All’evento sono intervenuti anche leader mondiali dell’industria, agenzie internazionali e iniziative multilaterali impegnati nello sviluppo e nell’utilizzo dei biocarburanti sostenibili, in particolare: l’International Energy Agency (IEA), la Global Biofuel Alliance (GBA), CEM Biofuture Campaign, FAO GBEP e UNDP.

La decarbonizzazione dei trasporti è una priorità per raggiungere il target di neutralità climatica entro il 2050. Malgrado gli sforzi compiuti negli ultimi anni, i combustibili fossili rappresentano ancora circa il 95% del fabbisogno energetico del settore trasporti, che conta per circa un quarto dei consumi energetici globali e un quinto delle emissioni di CO2.

“Occorre mettere in campo e attuare – ha detto Pichetto - tutte le soluzioni, in ottica di neutralità tecnologica, per decarbonizzare tutti i settori dei trasporti: aereo, marittimo e stradale. In tale contesto, i biocarburanti sostenibili sono tra i principali pilastri della decarbonizzazione del settore trasporti, insieme all'elettrificazione, all'efficienza energetica e agli altri carburanti sostenibili”. “Non possiamo più aspettare”, ha aggiunto il Ministro.

Il Forum è stato anche occasione per l'industria, le associazioni di categoria e gli enti di ricerca e sviluppo, per presentare ai Ministri del G7, compresi quelli dei Paesi ospiti della Presidenza italiana del G7, una Dichiarazione Congiunta, firmata da oltre 70 aziende, volta a sottolineare il ruolo dei biocarburanti sostenibili in tutti i settori dei trasporti, promuovendo la sostenibilità ambientale, l'innovazione, gli aspetti sociali e la creazione di valore per le comunità locali.