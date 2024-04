Rally: Raviglione festeggia i primi punti TER sul podio del Rallye Sierra Morena

Una condotta costante lungo i 196km delle veloci prove speciali attorno a Cordoba permettono al biellese di ottenere un secondo posto nel TER 2WDCordoba, (Spagna) 8 aprile 2024Si chiude con un buon piazzamento, il primo appuntamento stagionale dei biellesi Paolo Raviglione e Alessandro Rappoldi, che durante il weekend si sono sfidati con i migliori piloti del “Supercampeonato” spagnolo nel corso della 41esima edizione del Rallye Sierra Morena.Il trentasettesimo posto assoluto, secondo di TER 2WD e ottavo di Trofeo Clio Spagna, coronano l’avvio dell’attività agonistica per il 2024, nonché il ritorno sulle superfici catramate spagnole dopo più di un anno dalla sua esperienza nel rally storico Motul Costa Brava del 2023.

L’ottimo piazzamento nel TER 2WD permette inoltre di acquisire i primi punti stagionali nella serie europea che propone eventi di grande valore sportivo aventi caratteristiche uniche in luoghi di alto interesse turistico. Proprio a questo proposito, la condotta costante e senza grosse sbavature, se non una piccola toccata sull’ultima PS a risultato già acquisito, ha permesso a Raviglione e Rappoldi di portare a casa feeling e esperienza in vista delle prossime gare in programma nel TER – Tour European Rally: il primo appuntamento sul calendario sarà il Rallye Antibes Côte d'Azur (Francia) che si terrà il 10 e 11 maggio sulle prove più famose del celebre Rallye Monte-Carlo, seguito poi dal Rally de Lisboa (Portogallo), il Rally Terra Sarda nell’esclusiva Costa Smeralda e l’Azores Rallye.Al termine della gara, Paolo Raviglione ha dichiarato: “È stata una gara bellissima su splendide strade anche se “sporche”.

La ruggine da togliere è tanta, ma avendo la possibilità di competere in quasi tutto il campionato ci avvicineremo ai livelli che vogliamo raggiungere. Il secondo posto nel TER 2WD è buono in ottica campionato, perché ci permette di concludere davanti al rivale che parteciperà a più gare, il tedesco Nicolai Göttig. Ci siamo molto divertiti, e siamo inoltre molto soddisfatti della macchina, con un team molto collaborativo, il team ARobles Competicion, anche a seguito di una toccata sull’ultima prova speciale.”Nella Stagione Agonistica 2024, gli sponsors che sosterranno il programma con la Scuderia NordOvest Racing saranno: RPS Ricambi, Sirman Pacojet, Assicurazioni Percivalle, Paolo Griffa Al Nazionale e Raviglione Group, azienda leader nel settore delle attrezzature alberghiere e navali con i suoi marchi partner Carpigiani, Welbilt Italia - Convotherm, Orved, Irinox.