A Borriana premiata la “meglio gioventù” - FOTO

A Borriana premiata la “meglio gioventù”.

Questa mattina, sabato 13 aprile, sono stati assegnate le borse di studio ad Adele Panarisi, Nura Sarhan, e Paolo Sublimi, che, nel 2023, hanno concluso il loro percorso scolastico rispettivamente della scuola primaria, secondaria di II grado, ed università, con voti eccellenti,

“Carissimi ragazzi e cari genitori. - dichiara il Sindaco Francesca Guerriero - la cerimonia di assegnazione delle borse di studio rappresenta un momento significativo per la nostra comunità. Oggi per la prima volta, abbiamo premiato questi ragazzi che , nell’anno scolastico 2022/2023, si sono distinti per merito scolastico. Il nostro impegno è quello di far si che tale iniziativa, rivolta agli studenti meritevoli del nostro comune, possa essere mantenuta anche per i prossimi anni e che diventi una realtà ricorrente per ogni anno scolastico”.

“Questa iniziativa – continua Guerriero - è stata voluta fortemente da Silvia Pezzana, che mi ha affiancata nel corso delle mie due legislature, che ringrazio per l’attenzione che ha sempre avuto nei confronti delle nostre scuole custodendole ed occupandosene rendersi promotrice di molte attività. Questi sono i momenti in cui è bello essere il Vostro sindaco e in cui posso dirvi a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza, che sono orgogliosa di voi”.

“Per noi – prosegue Guerriero - questa cerimonia vuole essere un esempio per riconoscere che, nella società, la scuola svolge una funzione fondamentale di promozione umana, favorisce l’autonomia di pensiero e di decisione, forma il carattere, rende sensibili ai problemi sociali, introduce alla cultura della democrazia ed educa al futuro. La scuola raggiunge i suoi obiettivi quando i ragazzi dimostrano curiosità, interesse, competenza, voglia di apprendere; quando gli studenti trasferiscono nella vita lavorativa, le conoscenze, il metodo, l’impegno, l’attenzione ed il senso di responsabilità appresi sui banchi di scuola, ma anche quando studenti meno brillanti applicano, nella vita lavorativa, le conoscenze, il metodo, l’impegno, l’attenzione e il senso di responsabilità appresi sui banchi di scuola”.

“Borriana – conclude il primo cittadino - è orgogliosa di Adele Panarisi, di Nura Sarhan, di Paolo Sublimi che hanno concluso il loro percorso scolastico non solo con voti eccellenti, ma con un cammino rispettoso del prossimo, degli insegnanti e della scuola. Complimenti ragazzi! Vorrei farvi un augurio e una raccomandazione. L’augurio è quello che la giornata di oggi non sia un vostro punto di arrivo, ma che questo premio sia un punto di partenza, uno sprono verso la conoscenza. Sapere genera spirito critico, capacità di scelta e oggi di spirito critico, ne abbiamo bisogno più che mai. Un punto di partenza per un impegno maggiore verso lo studio e verso il prossimo. Un punto di partenza per altri traguardi, scolastici e non, ricchi di soddisfazione per voi e di orgoglio per la Nostra Comunità e per le Vostre Famiglie”.