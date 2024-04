18° Rally Regione Piemonte: Tasinato e Saltarella pronti a partire FOTO

È tutto pronto per la 18a prova del Rally Regione Piemonte: la gara di Alba che si snoda fra le strade delle Langhe. Fra i 178 equipaggi, anche il biellese Pierangelo Tasinato, guidato dal nuovo navigatore Domenico Saltarella, in partenza con il numero 38 e la Skoda Fabia, gruppo RC2N e classe R5/RALLY2, del Team Miele.

I portacolori del Biella Corse si apprestano a partire per lo shakedown, per tastare il terreno ed effettuare le regolazioni pre-gara: “L’importante è divertirsi – dichiara Tasinato – ma intendiamo fare punti per il trofeo CRZ, Campionato di Coppa Italia di Zona. Dopo le prove di qualificazione, oggi alle ore 16.30, la partenza dalla pedana”.

Presto nuovi aggiornamenti sui risultati biellesi; le gare si concluderanno domani.