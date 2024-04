A Triuggio 3 podi e 6 campioni italiani di categoria per Valdigne Triathlon FOTO

Lo spettacolo del Duathlon con le ruote grasse della mtb è andato in scena a Triuggio (MB) nel Campionato Italiano Junior, Assoluto e di Categoria di Duathlon Cross domenica 7 aprile.

Sulle distanze di 3km di trail run, 9km di mtb e 1,5km di trail run per gli Junior e di 3-14-1,5km per gli Assoluti/Age Group si sono dati battaglia tantissimi specialisti (e non) provenienti da ogni parte d’Italia nello spettacolare campo gara brianzolo, grazie all’ottima organizzazione di Triathlon Team Brianza.

Nonostante le molte assenze nelle file verde-turchese-oro di sicuri protagonisti a causa di infortuni e indisposizioni (Michele Bonacina, Eleonora Peroncini, Davide Bajo, Andrea Manzotti e tra le Junior Silvia Turbiglio) la giornata è stata decisamente positiva per il Team del Presidente Gabriele Sprocati.

Tra le Junior al femminile molto bene la torinese Ludovica Sabbia che con una mtb molto positiva conquista il 6° posto, seguita all’ 11° posto dalla parmense Fosca Boldrocchi al rientro dopo un infortunio. Nelle gare assolute e di categoria “pioggia” di ottime prestazioni per gli atleti di Valdigne Triathlon.

Al femminile, una “eterna” Monica Cibin sfodera una prestazione top conquistando il 6° posto assoluto e l’oro tra le M2, la "Regina dei Duathlon", Marinella Sciuccati, conquista l'oro tra le M5 imitata dalla ferrarese Rossella Carletti che conquista l’ennesimo titolo con l’oro tra le M7. Podio per la torinese Tiziana Squizzato con l’argento tra le M3 e un ottimo 13° posto assoluto. Al maschile super il veneziano Marco Barison, 7° assoluto e oro tra gli S2, 13° Nicolò Fontana con il bronzo tra gli S2, seguito al 33° posto assoluto e oro tra gli M2, in una gara risolta sul filo di lana, dal biellese Marco Schiapparelli.

Ancora un podio per il lecchese Paolo Bonacina, bronzo tra gli M5. Oro (uno dei tanti della sua straordinaria carriera) per il romagnolo Michele Vanzi tra gli M8. Piazzamenti di rilievo per il torinese Carlo Sabbia, 5° tra gli M3 (da segnalare per lui una mtb di alto livello). Gare positive, con buoni piazzamenti di categoria per il novarese Andrea Folli (7° M2 con una gara top), per il valsesiano/biellese Andrea Mattiazzo (17° M2) e per il biellese Andrea Ramella Pollone (13° M1).

Molto soddisfatti della giornata i Tecnici e i Dirigenti di Valdigne Triathlon, presenti sul campo gara, che hanno potuto applaudire le splendide prestazioni dei loro atleti con la soddisfazione finale dell’argento a Squadre per la sommatoria dei tempi primi 5 uomini e 3 donne a conferma del valore complessivo espresso dal Team.