Foto d’archivio, Palazzo Oropa: il Comune di Biella nel secolo scorso.

Nell’immagine di oggi, vediamo Palazzo Oropa a Biella; fu scattata nel 1927 e fa parte del fondo Rossetti. Il palazzo, situato nell’allora via Umberto, era sede del Credito Italiano che, nel 1998, si fonde con altri gruppi bancari diventando Unicredit nel 2008.

Via Umberto è oggi l’attuale via Italia e Palazzo Oropa è la sede degli uffici del Comune di Biella; nel 1922 il consiglio comunale ne deliberò l’acquisto dall’allora proprietario, l’Amministrazione del Santuario di Oropa. Il Comune aveva già sede, in affitto, a Palazzo Oropa in via Battistero.