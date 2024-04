Accademia Perosi, riprende la scuola del futuro: concerti dal vivo e laboratori on-demand.

“Allegro Vivace!” è il progetto Scuole, di Accademia Perosi, per avvicinare bambine e bambini, ragazzi e ragazze alla Musica: concerti dal vivo e laboratori on-demand; sono oltre 500 gli iscritti.

Un concerto per percorrere la storia della musica in 1 ora!

Allegro vivace è un laboratorio unico nel suo genere che offre un modo facile e piacevole per percorrere la storia della musica in soli 60 minuti. Questo laboratorio/spettacolo è progettato per promuovere l’amore per la musica in modo coinvolgente, offrendo una panoramica sulla musica classica e conducendo i partecipanti nel mondo dei grandi compositori e dei loro capolavori. Un laboratorio concertistico, con lezioni interattive e divertenti che permettono di riconoscere gli stili e le caratteristiche distintive di ogni periodo musicale.

Ogni linea del concerto ha un “copione” differente, che rende il percorso didattico più interessante e coinvolgente. La proposta didattica di Allegro vivace, intende offrire un potenziamento alla didattica di base offerta dalle scuole, offrendo tre approcci alternativi all’ascolto della musica, pensati appositamente per diverse età e classi.

Linea Primarie A: C’era una volta un Re

Destinatari: Studenti Primaria (1a, 2a)

La Linea Primaria A è un percorso didattico ridotto e semplificato che introduce le note e le famiglie degli strumenti musicali attraverso schede musicali. Questo approccio offre agli allievi un assaggio di concerto, permettendo loro di avvicinarsi alla musica in modo divertente e accessibile.





Linea Primarie B: L’isola della musica

Destinatari: Studenti Primaria (3a, 4a, 5a)

La Linea Primaria B, invece, guida gli allievi alla comprensione dell’evoluzione del linguaggio musicale delle diverse epoche storiche, partendo addirittura dalla Preistoria. Anche in questo caso, vengono fornite schede musicali per conoscere gli strumenti musicali e offrire un assaggio di concerto.

Linea Secondarie: La città di Ut

Destinatari: Studenti (1a, 2a, 3a)

Le Linee Secondarie approfondiscono l’evoluzione del linguaggio musicale dalle epoche storiche del Rinascimento al Romanticismo. Questo percorso didattico offre una comprensione più approfondita dei generi musicali, come la musica da camera, la musica lirica e la musica sinfonica.





Diesis.tv la “classroom musicale” per apprendere in modo esperienziale

Ogni classe avrà a disposizione un abbonamento di 6 mesi alla nuova piattaforma televisiva digitale educativa, con la sezione educational progettata appositamente per le scuole primarie e secondarie di primo grado. Questa innovativa soluzione offre agli studenti un’esperienza coinvolgente e interattiva nel mondo della musica classica, con una vasta gamma di contenuti che spaziano dai brevi video sull’opera, ai laboratori di ascolto guidato, alle nozioni di teoria musicale e alla conoscenza degli strumenti musicali. La TV digitale educativa è stata sviluppata con l’obiettivo di fornire un approccio moderno ed efficace all’insegnamento della musica nelle scuole. Riconoscendo l’importanza della musica nella formazione dei giovani studenti; questa piattaforma offre un’opportunità unica di apprendimento attraverso brevi video. Qui gli studenti potranno esplorare il meraviglioso mondo dell’opera e delle opere liriche o delle sinfonie e saranno guidati in un viaggio affascinante che li porterà a scoprire le storie dietro le più celebri opere, i personaggi che le compongono e l’impatto che hanno avuto nella storia della musica. Diesis si può utilizzare in classe con i propri studenti con schede didattiche e riprodurre basi musicali con video tutorial, giochi educativi, schede di approfondimento.

