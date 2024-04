Soluzioni e prodotti per illuminare il vialetto esterno di notte

Desideri illuminare correttamente il vialetto esterno che conduce all’abitazione? Grazie ai consigli degli esperti ecco un’interessante guida alle regole base dell’illuminazione da esterni, per orientarsi nella scelta dei supporti luminosi fra design, gusto personale e soluzioni sicure, efficaci ed efficienti.

I vantaggi di una corretta illuminazione esterna: scopriamo le regole base valutando supporti luminosi, impatto e sicurezza

La corretta illuminazione del vialetto esterno, pedonale o carraio, è un’assoluta priorità per garantire un accesso alla casa sicuro e confortevole, anche al calar del sole. Il vialetto che conduce alla casa è una sorta di biglietto da visita, con il quale ci si presenta agli ospiti. Poterne godere nella maniera più protetta, sicura e priva di ostacoli e pericoli, è un elemento di primaria importanza per spostarsi agevolmente e prevenire incidenti di sorta.

Muoversi in uno spazio ben illuminato, sfruttando le potenzialità di una luce calda e accogliente, è una soluzione vincente ma è, soprattutto, essenziale quando si rientra a casa la sera, o a fronte di una scarsa illuminazione naturale. La regola base, che spinge verso una specifica scelta dei supporti luminosi, coinvolge il gusto personale dei padroni di casa, ma deve necessariamente considerare anche la metratura degli spazi, la collocazione di oggetti, la presenza di aiuole, arbusti, eventuali muretti o pareti.

Se in passato si propendeva per l’installazione di pochi elementi, privilegiando soluzioni come quelle offerte dai lampioni a luce diffusa e potente, oggi si opta per proposte meno impattanti e discrete quali i segnapassi LED da esterno , che limitano l’inquinamento luminoso, non abbagliano ferendo la vista, aiutano a mettere a fuoco garantendo un risultato assolutamente naturale.

Il progetto d’illuminotecnica, con cui organizzare il vialetto d’accesso, deve consentire la diffusione di una luce efficace e funzionale alle esigenze. Si tratta di una luce capace di aggiungere valore estetico alla proprietà rendendola confortevole, sicura e vivibile, perfetta per eliminare gli angoli bui e i possibili nascondigli, che potrebbero consentire ad eventuali intrusi di passare inosservati.

L’illuminazione da esterni deve essere gestita e dosata con criterio per non risultare intrusiva e molesta anche agli occhi dei vicini. Ecco perché è importante scegliere con estrema attenzione lasciandosi guidare dai consigli degli esperti.

Segnapassi a parete o a pavimento, faretti o proiettori a LED: le proposte perfette per l’illuminazione del vialetto

Grazie ai LED, e all’illuminazione a energia solare, si ottengono risultati interessanti e soluzioni ideali per diffondere la luce in maniera piacevole e naturale, con copertura totale degli spazi.

Privilegiando l’utilizzo di segnapassi da esterno, a pavimento o a parete, è possibile rivolgere o mantenere la luce a terra in modo tale da illuminare gli spazi circostanti in maniera accogliente e riposante. Nel caso si desideri valorizzare la vegetazione, o la presenza di eventuali oggetti d’arredo, creare delimitazioni piacevolmente suggestive, si può optare per la collocazione di proiettori a LED. Meno allettante la sistemazione nei vialetti di lampioncini alti, che potrebbero diventare un vero e proprio ostacolo, mentre funzionano a dovere i faretti da incasso a pavimento o a parete, le luci da parete o da sentiero.

I segnapassi, faretti di piccole proporzioni, vantano soluzioni tecnologiche di ultima generazione a elevato risparmio energetico. Capaci di generare una luce soffusa, i segnapassi danno vita a scenografie altamente suggestive, da realizzarsi sfruttando le due proposte base con incasso a muro o nel pavimento.

I segnapassi LED da esterno, scopriamo come sceglierli e quali caratteristiche li identificano

I segnapassi da esterno sono perfettamente in grado di illuminare il vialetto d’accesso alla casa sia al passaggio delle vetture, che in caso di transito pedonale. Ideali per segnalare la presenza di gradini, muretti e percorsi, svolgono al contempo un’interessante funzione estetica.

I segnapassi LED da esterno sono una soluzione moderna e dal design ricercato, illuminano a dovere aggiungendo un tocco di eleganza.

Estremamente funzionali i segnapassi a LED vantano un’elevata efficienza energetica, consentono un consistente risparmio in bolletta rispetto alle lampade tradizionali, e riducono al contempo l’impatto ambientale, diffondendo una luce vivace e brillante, ma per nulla invasiva.

Realizzati con materiali di qualità, garanzia di durata, resistenza e resilienza, i supporti a LED da esterno sono perfettamente in grado di sopportare il peso delle vetture in transito, e degli agenti atmosferici anche in condizioni estreme.

Facili e veloci da installare necessitano di una manutenzione minima, e garantiscono la massima efficienza anche in termini di durata prolungata nel tempo, con un interessante risparmio sulla sostituzione.