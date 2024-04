La Bibbia del Vino promuove Bottega Gold numero uno del prosecco

E’ il Prosecco più ricercato al mondo dagli amanti del buon vino. Il Bottega Gold, nella sua ricercatissima e iconica bottiglia dorata, non è soltanto il più venduto tra gli spumanti (compreso lo champagne) nei duty free e nel traver retail, addirittura prima del Moet & Chandon ma anche il più ricercato in tutto il mondo. Lo afferma Wine-Searcher, il motore di ricerca delle etichette di vino più diffuso al mondo una specie di Bibbia del settore. Il Bottega Gold (costa attorno ai 25-26 euro a bottiglia) dal colore paglierino brillante e dal sapore morbido ed armonico, è il fiore all’occhiello dell’azienda vinicola Bottega che nei suoi 6 siti produttivi, sparsi tra Veneto, friuli e Toscana, produce dal Brunello di Montalcino al Chianti, dall’Amarone al Bolgheri, oltre a vini bianchi, grappe e liquori alla frutta e non. E’ l’azienda che ha lanciato i Prosecco Bar in tutto il mondo, dei ristoranti che richiamano alla mente le vecchie osterie veneziane dove poter bere un buon bicchiere di vino e mangiare un piatto caldo al bancone o al tavolo. Nei giorni scorsi ha aperto il secondo spazio a Praga, il quarantesimo da quando 10 anni fa inaugurò il suo primo locale a bordo della nave da crociera scandinava Cinderella del gruppo Viking.