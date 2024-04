Fuoristrada: presentata la Mini Cooper S 024 della campionessa biellese Serena Rodella.

I campionati di velocità fuoristrada sono alle porte ed è giunto il momento di testare i mezzi per la stagione 2024. Dopo un “upgrade” invernale la campionessa biellese ci spiega quali sono le novità del suo prototipo: "Abbiamo migliorato la parte anteriore per favorire inserimento ed uscita di curva - dichiara Serena Rodella - grazie ad uno studio sviluppato da Tecnology Solution, con la collaborazione di Carrozzeria Bonino, credo che la maneggevolezza sia decisamente migliorata. Purtroppo siamo arrivati lunghi e non abbiamo fatto test, ma sono fiduciosa anche in virtù di un inverno passato in palestra, a favore della forma fisica. Non vedo l'ora di provare questa nuova versione s024!” Conclude la driver che, sicura ed entusiasta, intende partire con il ritmo giusto.